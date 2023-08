MINIMALAC OPET NA DNEVNOM REDU: Pregovori počinju za 3 dana, sindikati ne odustaju od zahteva, evo ko odlučuje ako se ne dogovore

Pregovori Vlade Srbije, Unije poslodavaca Srbije (UPS) i Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) o povećanju minimalne zarade u 2024. godini počinju u ponedeljak 21. avgusta.

Razgovori iz juna kada su predstavnici sindikata tražili da se minimalna zarada poveća već u toku ove godine su propali, jer su iz vlade rekli da na osnovu parametara, inflacije i rasta BDP-a, nema osnova da se zarada poveća pre 2024.

Sada se već okvirno zna da će predlog vlade biti da najmanja zarada bude 46.000 dinara, s obzirom na nedavnu izjavu predsednika Srbije Aleksanda Vučića da će minimalac naredne godine iznositi 400 evra.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da će oni prvo da razmotre predlog Vlade Srbije o povećanju minimalne cene rada.

- Pre svega moramo da vidimo koliko bi bilo povećanje i da li je prihvatljivo, jer ne želimo kao i prethodnih godina da ta povećanja uopšte idu nauštrb poslodavaca. Ako se nešto povećava u smislu zarada to automatski znači i rast troškova za poslodavce - kaže Atanacković.

MINIMALAC STIŽE KORPU IZ 2021. Analiza Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) pokazuje da je prosečna mesečna neto minimalna zarada za 2023. godinu od 40.020 dinara približno bila na nivou minimalne potrošačke korpe za mesec septembar 2021, odnosno 40.283 dinara. Prosečna mesečna neto minimalna zarada za 2023. godinu je 22,9 odsto niža od minimalne potrošačke korpe za mesec maj 2023. godine (51.874,39 dinara), a 55,7 odsto niža od prosečne potrošačke korpe za isti mesec 2023. godine (99.289,04 dinara).

Naš sagovornik ističe da su do sada uvek uspevali da – ukoliko se ne slože sa predlogom koji je iznela vlada – dobiju neki vid poreskih olakšica.

- Uglavnom je to bilo povećanje neoporezivog dela ili smanjenje od pola procenta iznosa za plaćanje PIO doprinosa. Očekujemo da ako dođe do povećanja i mi se sa tim složimo, da to bude samo u slučaju da od države dobijemo određene pogodnosti - naglašava počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

Predstavnici SSSS, kako se spekuliše, neće učestovati u pregovorima, pre svega jer je njihov zahtev i dalje da se minimalna zarada u godinama visoke inflacije, poput 2023. poveća dva puta.

- Oni uopšte ne postavljaju pitanje rasta minimalne zarade, već traže da se ona poveća dva puta u toku godine. Taj predlog je već odbijen. Ako predstavnici sindikata ne budu učestvovali u pregovorima, to znači da će Vlada Srbije u septembru sama da donese odluku - ocenjuje naš sagovornik iz UPS.

kurir.rs/biznis.rs