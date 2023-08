BEOGRAD GRADI MODERNU PRUGU PO KOJOJ ĆE VOZOVI JURITI 120 km/h: Biće duga 18 kilometara, a polasci će biti i na 15 minuta

Rok za izgradnju pruge od Zemun polja do budućeg Nacionalnog stadiona u Surčinu je 18 meseci od završetka tehničke dokumentacije i to će biti pruga duga 18 kilometara kojom će saobraćati najmoderniji vozovi, rekao je ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

- Očekujemo da do sredine sledeće godine završimo tehničku dokumentaciju, a projektna će biti završena do kraja ove godine. To znači da ćemo brzo imati izvođača, a rok za završetak radova je 18 meseci od uvođenja izvođača u posao - rekao je ministar.

Izgradnja pruge od Zemun polja do Nacionalnog stadiona prvi je deo BG voza. To je potpuno nova pruga koja će ukupno biti duga 18 kilometara od čega će će deo do Zemun polja do Singidunuma biti 7,1 kilometar, od Singidunuma do aerodroma "Nikola Tesla" 3,7, od aerodroma do Surčina 3,1 i od Surčina do Nacionalnog stadiona 3,8 kilometara.

foto: Foto: Predrag Mitic

Vesić je podsetio da će pored Nacionalnog stadiona biti izgrađen i EXPO, a da će železnička stanica biti udaljena oko 400 metara samog stadiona tako da će pokrivati o stadion i EXPO.

- Već imamo vezu za automobile, a sada treba da izgradimo železničku vezu - rekao je Vesić.

Projektovana brzina vozova koji će saobraćati novom prugom 120 kilometara na sat, a ići će na 30 minuta, a u određenim terminima i na 15.

- Sada ćemo povezati i aerodrom sa železničkom vezom pošto već imamo brzu prugu do Novog Sada, a završavamo i do Subotice. Kasnije će ta pruga od Surčina biti produžena do Obrenovca tako da će ko god želi, moći da od Prokopa dodje vozom do Surčina, aerodroma, nacionalnog stadiona ili do Obrenovca. Železnička stanica Prokop će biti završena do 20. oktobra - rekao je Vesić.

kurir.rs/Prva