DRŽAVA PONOVO DAJE NOVAC ZA NOVU STOLARIJU: Procedura je jednostavna, evo kada je konkurs, ova dva papira su najvažnija za prijavu

Posle ogromnog interesovanja građana, početkom septembra počinje prijavljivanje građana za subvencije za zamenu dotrajale stolarije, kotlova i postavljanje izolacije.

Posebna savetnica za energetsku efikasnost u Ministarstvu rudarstva i energetike Maja Vukadinović rekla je da je procedura za prijavljivanje građana jednostavna i da nema promena u odnosu na prethodne godine.

- Mi očekujemo da već u prvoj nedelji septembra bude raspisan javni poziv za građane. To građani mogu da prate na internet stranici jedinica lokalne samouprave. Takođe, mogu da odu u samu opštinu. Mogu pozvati i ministarstvo. Od građana se očekuje samo da popune obrazac gde treba da navedu podatke o svom domaćinstvu, zatim da navedu mere za koje nameravaju da apliciraju - navela je Maja Vukadinović.

PRIJAVILA SE 131 OPŠTINA Ove godine prijavila se 131 lokalna samouprava, a njihovo prijavljivanje zavisi od sredstava koja su opredelile za tu namenu. U Beogradu u program nisu ušle samo tri opštine – Novi Beograd, Čukarica i Savski venac, ali su obećale da će učestvovati na narednom konkursu.

Dodala je da je potrebno da podnosioci prijave moraju biti vlasnici objekta, a ukoliko nisu vlasnici, potrebno je da dobiju pisanu saglasnost vlasnika, a potrebno je dostaviti i račun za struju za prethodni mesec u kojem se vidi da je potrošnja struje bila najmanje 30 kilovata.

foto: Shutterstock

Maja Vukadinović je navela da mogu da konkurišu svi građani, bez obzira na to da li žive u kućama ili stambenim zgradama, a da je potrebno da objekat bude nastanjen, da nije reč o vikendicama.

Građani će moći da konkurišu za zamenu stolarije i kotlova, izolaciju, a prvi put može da se konkuriše i za više mera, a ne samo za pojedinačne.

- Postoji mogućnost da se konkuriše za pojedinačnu meru, kada će nivo subvencija biti niži, do 50 procenata. Pa smo mi, imajući u vidu veliku zainteresovanost građana hteli da ispromovišemo taj program tako što smo predvideli viši procenat subvencije ukoliko se neko prijavi za više različitih mera - navela je Vukadinovićeva.

Ukoliko se neko prijavi za zamenu stolarije i izolaciju, može da ostvari subvencije do 55 odsto, a ako se uz to ugrade solarni paneli ili kolektori, subvencije će iznositi do 65 odsto.

kurir.rs/RTS