DRŽAVA DAJE SUBVENCIJE ZA KUPOVINU OVIH VOZILA: U Srbiji ih je svega 500, evo koji su uslovi i kako možete da se prijavite

U Srbiji je registrovano oko 500 električnih vozila, a država je za njihovu nabavku opredelila dva miliona evra subvencija, izjavio je Miloš Petrović, direktor Centra za električna i hibridna vozila, koji je osnovan u partnerstvu sa Mašinskim fakultetom.

Jedan od razloga što električnih automobila nema više na našim drumovima je zbog toga što su oni za nekih 30 do 40 odsto skuplji od konvencionalnih automobila.

– Nabavka električnih automobila jeste skuplja u startu, ali ljudi treba da znaju da tokom životnog veka električnih automobila vi nemate neke veće troškove.Troškovi održavanja su izuzetno niski, jer nemate svih onih delova koje ima automobil na konvencionalno gorivo. Znači održavanje je skoro nula – kazao je on.

Prema rečima Petrovića, električni automobili su skuplji i zbog baterije koju koriste.

foto: AP/Ilustracija

– Ta baterija osim što je skupa, ona je i opasna zbog kasnije reciklaže. Nju treba negde skladištiti kada vozilo završi svoj životni vek i tu se javlja problem. Bateriju treba dati nekom ko se bavi reciklažom, a to je izuzetno skupo – kazao je on za Tanjug.

Petrović je podsetio da je država pre par godina pokrenula pomoć države i subvencije na električna i hibridna vozila koja je išla do 5.000 evra.

– Sada je dva miliona evra opredeljeno za te subvencije, a to je 300 do 600 vozila koja mogu da se subvencionišu – kazao je Petrović.

NE POSTOJE PRAVILA Petrović ukazuje i na jedan problem kada su ovi automobili u pitanju, a to je što u Srbiji nije definisana regulativa za prodaju električne energije koju koriste ova vozila. – Vi kao korisnik električnog vozila treba tu struju za punjenje koju koristite negde da plaćate, ali ustanove koje poseduju punjače sada nemaju pravo da vam naplate tu energiju, zato što nisu registrovane za prodaju električne energije – kazao je Petrović.

Prema njegovim rečima, u novoj zakonskoj regulativi postoji odredba da će sve novoizgrađene benzinske pumpe, kao i sve zgrade koje poseduju garaže u budućnosti morati da imaju električne punjače.

Na naše pitanje ko najčešće koristi električne automobile u Srbiji, Petrović kaže da su to uglavnom ljudi koji se bave naprednim tehnologijama i oni koji imaju svest o zagađenju i žele da voze automobile koji najmanje emituju štetno zagađenje.

– Mladi ljudi, ipak, više vole da čuju zvuk motora, tako da oni još uvek nisu zainteresovani za električne automobile, ali oni stariji i koji dugo voze automobile sve više vole da voze električne, jer su oni bešumni, ekonomični i ne zagađuju okolinu – kazao je on.

NEKI NE NAPLAĆUJU PARKING Mnoge zemlje kako bi povećale upotrebu električnih vozila, vozačima tih automobila nude i nefinansijsku podršku, kroz mogućnost parkiranja bez naplate parkinga, a i ne naplaćuju putarinu tim vozilima.

Petrović je najavio i da bi, prema informacijama kojima raspolaže, u Srbiji u junu 2024. trebalo da počne da se proizvodi električna „panda“ koja će biti najverovatnije gradski automobil prilagođen uslovima tržišta.

– Time što će se proizvoditi električni automobili u Srbiji, mislim da će se svest o potrebi za električnim vozilima značajno promeniti. Nadam se da imamo godinu dana dovoljno do tada da pripremimo mrežu punjača i da napokon definišemo naplatu struje za sve one koji žele da imaju punjač i da to plaćaju – kazao je on.

kurir.rs/Bizportal