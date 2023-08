VLASNIK ME PRODAJE ZATO ŠTO IŠTEM ROBA: Nesvakidašnji oglas domaćina iz Bogatića, još se niko nije javio! "Duhovito, emotivno..."

Domaćin iz Bogatića odlučio je da proda njivu, pa je sročio nesvakidašnji oglas, umnožio ga u više primeraka i okačio na nekoliko bandera i zalepio na zidove prometnih mesta.

- Ja sam rodna mačvanska zemlja. Prostirem se u Lugu, atar Glušci, prema Radenkoviću u površini 1,30 hektara. Moj vlasnik me prodaje zato što ja ištem roba za sebe, da me obrađuje, neguje, a ne da me zapusti. Unapred zahvalna Mačvanska zemlja - stoji u oglasu.

Duhovito, tužno, emotivno... Samo su neke od reakcija ljudi koji su oglas pročitali.

Ovaj domaćin koji prodaje njivu, a koji nije želeo da mu se objavi ime, razočarano je rekao da mu se za 15 dana, koliko je prošlo kako je oglas postavio, niko nije javio.

- Zemlja danas zaista traži roba. Do sada sam obrađivao preko 9 hektara zemlje, ali stigle me godine i ne mogu više. Baviti se poljoprivredom danas je veliki luksuz i rizik, a seljak nekada ne može ni troškove da pokrije, a kamoli nešto da zaradi. Eto, pšenicu sam prodao po 20 dinara, a juče sam kupio kilogram luka i platio 170 dinara. Bolje da sam luk sadio, ali kako sam mogao da znam da će biti toliko skup - ispričao je on.

Iako više ne želi da bude rob svoje zemlje i uprkos neizvesnosti oko računice u poljoprivrednoj proizvodnji, ovaj domaćin ipak neće prestati da obrađuje zemlju.

Od ukupne svoje imovine 4 hektara je izdao u zakup na godinu dana za 1.200 evra, isto toliko će i dalje obrađivati, a za parcelu iz oglasa traži 6.000 evra po hektaru, što je prosečna cena zemljišta u Mačvi.

