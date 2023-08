"EKSPO 2027. ĆE NESUMNJIVO IMATI DIREKTAN EFEKAT NA BDP SRBIJE!" Nikolić: Iznos od 12 milijardi može da bude održivo ekonomski

Uoči Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će biti održana u Beogradu, prestonica će zasijati novim sjajem zahvaljujući projektima vrednim 12 milijardi evra.

Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić do 1. decembra 2026. godine svi objekti za „Expo“ moraju da budu završeni, jer tada Srbija mora da da ključeve učesnicima te međunarodne izložbe, koji treba da se usele u prostore. „Ovo će značiti ogroman kvantni skok za ekonomiju i ekonomske prilike naše zemlje. Baš onoliko koliko će sledeće godine doprineti Stelantis u Kragujevcu, odnosno Fijat, kada počne da radi“, kazao je on.

Predsednik Vučić je naveo da se zbog izložbe „Expo“ gotovo u potpunosti biti izmenjeni do sada predviđeni državni planovi i da će se od sada sve meriti do 2027. godine. Izložba će omogućiti privlačenje kapitala iz sveta, pre svega iz Evrope i Azije, i to može radikalno da promeni izgled grada, ubrza izgradnju metroa, ali i poveća hotelske kapacitete, ocenjuju analitičari. Da li će se uloženo Srbiji višestruko vratiti, kako ekonomski tako i politički, razgovaramo u nastavku programa.

Ekonomista Ivan Nikolić gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je prokomentarisao veliku investiciju, ali i odgovorio na pitanje da li će se uloženo Srbiji višestruko vratiti.

- Kada govorimo o iznosu od 12 milijardi, on jeste visok ali ako ga tako posmatramo šire onda to i može da bude održivo ekonomski. Jeste zastrašujuće, ali smo se bitno popravili u odnosu na neka prethodna vremena. Kada očekujete da u relativno kratkom roku od 2 do 3 godine podignete bruto fiksna ulaganja za 2 do 3 odsto, to je izuzetan kvantni skok. Nesumnjivo će on dati efekte na privredni rast. U 2018. i 2019. godini kada su investicije rasle za 18 odsto realno, a unutar njih državne 30 odsto. U 2021. godini smo gradili južni tok. U svakoj od tih godina je privredni rast uvećavan za 6 ili više odsto. Zato kada se kaže da će ovo dati direktan efekat na BDP, to je nesumnjivo. Samo je pitanje odraditi sve kako je planirano. To je kratak rok, iako zvuči da je 3 godine mnogo - rekao je Nikolić.

