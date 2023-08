"ZA 20 DANA SLEDI POVEĆANJE PLATA" Ministar Mali: Uprkos globalnoj krizi jedna mala Srbija pobeđuje

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali podsetio je danas da je Srbija 2012. bila na ivici bankrota, a 15 godina nakon toga bićemo centar sveta.

- U ta tri meseca imaćemo tri miliona posetilaca. Kako je predsednik rekao, sve merimo do 2027. godine. Iskoristićemo Ekspo i idemo korak dalje. Gledamo to kao novu razvojnu šansu. Kao što je Ruzvelt pokrenuo Nju dil, tako mi planiramo da uložimo 12-14 milijardi evra u ceo ovaj projekat. Ulagaćemo ne samo u prestonicu već u celu Srbiju. Ne staju ni radovi koji su već počeli - rekao je Mali u jutarnjem programu TV Prva.

Mali je podsetio da je nezaposlenost na niskom nivou, a da plate i penzije rastu.

foto: screenshot Prva tv

Ministar se osvrnuo i na izjave opozicije i rekao:

- Oni su navikli da se zadužuju i ostavljaju ljude bez posla. To je njihova ekonomska politika. Srbija sada vodi računa o svom dugu i sve svoje obaveze plaća na vreme.

Mali kaže da svaki kilometar autoputa dovodi nove investitore i nova radna mesta.

Razvoj novog dela Beograda

- Ono što je predsednik predstavio, radi se o potpunom razvoju novog dela Beograda. Izgradićemo i stanove koji će nakon Ekspa biti prodati. Osim tih 127 hektara, mi ćemo oko toga napraviti čudo, d napravimo neki tematski park, terene.. Potpisali smo ugovor za izgradnju infrastrukture, za pripremne radove za Ekspo i Nacionalni stadion. Do 2025. Imaćemo i brzu prugu do Budimpešte, hoćemo da kupimo još jedan superkompjuter. - rekao je ministar.

- Pravimo takvu infrastrukturu koja će Srbiju predstaviti na pravi način. Videćete kao što je bio slučaj sa Beogradom na vodi, jedna investicija vuče drugu. Sve investicije ćemo investirati delom sopstvenim sredstvima, delom iz kredita.

Ministar je podsetio na sve projekte koje su predsednik i premijerka predstavili u okviru Ekspa.

foto: screenshot Prva tv

Povećanje plata i penzija

- Beograd ide napred, cela Srbija ide napred, uprkos krizi koja i dalje traje. Jedna mala Srbija i dalje pobeđuje. Za samo 20 dana idemo sa povećanjem plata za medicinske sestre negovateljice i prosvetare.

- Od 1. oktobra kreće povećanje od dodatnih 5,5, a od 1. januara 14,5 povećanje za penzionere. Lepa vest za naše penzionere. Nikada se nije desilo da za samo dve godine penzije porastu za 55 posto.

Penzionerske kartice

Mali je pozvao penzionere za uzimanje penzionerskih kartica.

- Preko 500 kompanija žele da budu partneri Vlade, a čije usluge penzioneri mogu da koriste uz pomoć penzioneresk kartice. Od utorka u pošti,a od 1. okt dobiće kartice.

Jednokratna pomoć majkama

Mali je podsetio na pomoć majkama od 10.000 dinara.

- Za 10 dana kreću prijave, na portalu trezora. Treba vam broj lične karte i JMBG roditelja, znači ne deteta, jer će sistem to automatski povući, i banka u kojoj bi se to islatilo. Prijava je do 20. septembra. Sva deca do 16 godina imaće prava na tu pomoć. Dete rođeno nakon 1.11. 2006. imaće pravo na pomoć.

On je podsetio na tri jednokratne pomoći mladima prošle godine.

- Time pokazujete snagu vaših finansija i pokazujete da brinete o svojim građanima. To je jedini održivi način vođenja odgovorne politike.

- Er Srbija će uplatiti 20 miliona evra nazad u budžet. Lepa vest je i da smo dobili saglasnost kineskih vlasti da letimo na nove destinacije.

Ekspo 2027

Ministar Mali je pozvao građane da Ekspu doprinesu svojim idejama.

- Na nama je da budemo složni i jedinstveni i da ulažemo gde treba, jer istorijski treba iskoristiti ovaj trenutak.

- Svako obećanje koje smo dosad dali, to smo ispunili. Daćemo sve od sebe zato vas i pozivam da svi učestvujete - rekao je Mali.

(Kurir.rs/Novosti)

Bonus video:

08:15 Predsednik Vučić i premijerka Brnabić saopštili nove mere, povećanje plata i penzija