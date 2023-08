"IZLOŽBA JE DOBRA PRILIKA ZA SRBIJU, ali treba voditi računa o DVE STVARI!" Bušatlija: Moramo im reći videćete čudo neviđeno!

Povodom održavanja Ekspa u Srbiji 2027. godine i svim ekonomskim izazovima i perspektivama koje takva manifestacija može doneti našoj zamlji u emisiji Usijanje gostovao je Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije.

- Malo me buni format izložbe, jer je to tradicionalno bio šestomesečni događaj, prevashodno oslonjen na turizam. To je služilo privlačenju turista na način da se u tom momentu prikažu najnovije tehnologije i noviteti. Sad je to sve dostižno ako imate malo bolji telefon. Ne postoji tehnologija koja nije nekome dostupna iz fotelje - rekao je Bušatlija.

Ocenio je da će izložba doneti rezultate ako se usluge izgrađenog objekta budu digoročnije koristile:

- Ako se to poveže sa budućim korišćenjima tog malog grada praktično, onda to ima nekog smisla. Morate imati za to neko tržište, jasnu definiciju kome želite to da prodate i na koji način. U 20. veku to je bilo zasnovano na tome da zemlje koje hoće da izlažu, naprave paviljon svoj i onda vode računa da zarade pare na tome. Pretpostavljam da je rađena neka studija izvodljivosti pre nego što smo se prijavljivali na ovo takmičenje. Morate da iskalkulišete povraćaj te investicije. U protivnom može doći do toga da vi uložite pare, a da se one ne vrate.

Istakao je da je neophodno dodatno razviti turizam u Srbiji.

- Znam da je prosek ostanka turista u otprilike Srbiji tri do četri dana. To i nije posebno dobar rezultat. Italija racimo ima 14 dana prosek. To pokazuje koliko možete očekivati povraćaj. Da se vidi koliko ljudi bi moglo da dođe i koliko će se zadržati. Morate njih nekom svojom ponudom zadržati malo više. Ovo jeste prilika za to. Ali sada već morate reći ako dođete kod nas videćete čudo neviđeno! Tehnologije su, međutim, toliko brze da je ptanje šta će biti za tri godine zanimljivo - ocenio je Bušatlija.

