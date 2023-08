EKSPO 2027: Sve uloženo Srbiji će se višestruko vratiti, i ekonomski i politički! To je KAPITALNI ŠOK! Evo šta još kažu stručnjaci

Uoči Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će biti održana u Beogradu, prestonica će zasijati novim sjajem zahvaljujući projektima vrednim 12 milijardi evra. Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, svi radovi trebalo bi da budu gotovi do početka decembra 2026. godine, a ekonomisti ocenjuju da će se uloženo Srbiji višestruko vratiti, kako ekonomski tako i politički.

foto: Privatna Arhiva

Ekonomista Miladin Kovačević saglasan je da će svi najavljeni projekti biti višestruko značajni za Beograd, ali i za celu Srbiju.

- Dvanaest milijardi evra, koliko će biti uloženo u sve projekte, zaista je ogromni novac, koji kada se ulaže, ne može da se apsorbuje za jednu godinu, ali u nekoliko godina može da se apsorbuje kao investicioni kapital. Sama izložba će omogućiti privlačenje kapitala iz sveta, pre svega iz Evrope, ali i iz Azije. Dakle, taj jedan kapitalni "šok" može promeniti grad radikalno, što bi, pre svega, značilo da prestonica popravi ne samo svoj pejzaž u pogledu raspoloživih zgrada, hotela itd. već i da na infrastrukturi uradi znatan napredak - navodi Kovačević za Kurir.

foto: Kurir

Veliki zamajac

On dodaje da Ekspo može da ubrza i izgradnju metroa, kao i dovršavanje obilaznice, ali i da poveća hotelske kapacitete, koji su trenutno nedovoljni, imajući u vidu rastući turizam.

- Sve u svemu, ovo će nam doneti lakši pristup kapitalu na finansijskim tržištima - zaključio je Kovačević.

foto: Privatna Arhiva

I profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić ocenjuje da nema dileme da će se sva najavljena ulaganja isplatiti.

- Pre svega, sama međunarodna izložba Ekspo je značajan događaj i njeno dobijanje je za Srbiju veliki rezultat, koji će imati pozitivan ne samo ekonomski efekat već će biti pozitivan i za imidž zemlje u svetu, imajući u vidu da će ljudi i preduzeća iz celog sveta doći u Beograd. Značajno je, takođe, što će biti izgrađena infrastruktura koja ostaje i omogućiće kvalitetniji život građana, a veliki značaj ima i činjenica da će se otvoriti još jedan industrijski prostor, i to u delu iz kojeg postoji veza s najvećim delom i Srbije i Evrope - kazao je Savić za Kurir.

foto: Kurir tv

Kako je naveo predsednik Vučić u obraćanju javnosti, na području od 212 hektara biće izgrađen nacionalni stadion, komercijalni sadržaj, stambene jedinice od 1.500 stanova, koji će posle Ekspa biti dati na tender kupcima, objekti budućeg Sajma i Ekspo 2027. U okviru sajamskog prostora u kojem će sve države sveta imati priliku da se predstave, Srbija će imati paviljon koji će konstruisati domaće arhitekte, a gde će na najbolji način biti predstavljena naša zemlja.

foto: Privatna Arhiva

- U okviru kompleksa vezanog za Ekspo 2027. vezana je i linijska infrastruktura, koja će obuhvatiti osam kilometara gradskih bulevara, nivelisanu petlju, odnosno nadvožnjak, planirani gasovod s mernom regulacionom stanicom i za nacionalni stadion i za sve ostale objekte. To su toplovod i hladovod. Hladovod predstavlja novi sistem za hlađenje i dosad u Srbiji nije primenjivan. Takođe, biće i urađena glavna merna regulaciona stanica i izgrađena železnica u okviru tog kompleksa - naveo je Vučić.

Novi izgled

Dodao je da će i lokacija Starog Sajma dobiti novi izgled.

foto: Privatna Arhiva

- Veliku halu Republika Srbija zadržava i na tom prostoru biće napravljen veliki točak koji imaju svi veliki gradovi i koji će promeniti izgled tog dela grada i na reci Savi izgledati fantastično. Zone za investicije obuhvatiće 37,68 odsto, a javne površine 62,32 odsto - rekao je Vučić.

On je ukazao i da će nacionalni fudbalski stadion imati 52.000 sedišta i biće urađen po standardima UEFA, te da će biti gotov do jeseni 2026. Takođe, uradiće se napojni dalekovodi, trafostanice, pruge, gasovodi...

foto: Privatna Arhiva

- Za samo dva meseca biće gotova železnička stanica Prokop, a Beogradska autobuska stanica biće završena do 2025. Biće izgrađen novi, veličanstven most na Savi, koji će biti nečujan. Stari most će imati upotrebnu vrednost i ideja je da spoji kraj Novog Beograda s početkom Zemuna s Velikim ratnim ostrvom i biće prava atrakcija za Beograd. Železnička stanica Novi Beograd će biti urađena za samo dve godine, a rekonstruisaće se stari Železnički most, koji će postati novi pešački most. Predviđeno je da tu budu i restorani i biće prostor namenjen najviše za mlađu populaciju. Takođe, biće rekonstruisan Vodotoranj, kao i stara železnička stanica, a na tom mestu nalaziće se Korunovićeva zgrada pošte - najavio je predsednik i istakao da će pre kraja 2028. biti otvorena i prva linija metroa.

foto: Privatna Arhiva

Predsednik je kazao i da će u najvećih 14 gradova, posle Beograda, biti urađeno nešto više od 120 fasada po gradu, a u ostalim manjim gradovima 70 do 80 novih fasada, i to sve za manje od tri godine. Najavio je i projekat "Zaplovi Srbijom", koji predviđa 12 stanica na Dunavu, od kojih će prva biti otvorena u septembru u Zemunu, kao i pokretanje rečnog taksija i izgradnju prvog prirodnjačkog muzeja.

Planovi Pet primarnih fokusa bitnih za razvoj sva vozila u okviru izložbe Ekspo 2027. biće električna i bez vozača

izgradnja i proširivanje Biokampusa, koji će obezbediti posao za 5.000 naučnika

izgradnja naučno-tehnoloških parkova

izgradnja naučnog distrikta

razvoj veštačke inteligencije

Kandidatura Srbija pobedila u sva četiri kruga glasanja U borbi za dobijanje domaćinstva Specijalizovane izložbe Ekspo 2027, Srbija je s temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve" bila pobednica u sva četiri kruga glasanja na generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe. Izložba će trajati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u kompleksu u Surčinu i ugostiće posetioce iz svih krajeva sveta.

BROJKE: 212 hektara čini ceo prostor

1.500 stambenih jedinica će biti izgrađeno

52.000 sedišta imaće nacionalni stadion

14 najvećih gradova dobiće rekonstrukciju po više od 100 fasada

Ivana Žigić