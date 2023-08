"500 EVRA ZA VAS I NISU NEKE PARE": Novosadska agencija naplatila aranžmane pa propala! Srpkinja se šokirala kada je pročitala OVO

Novosadska agencija prekjuče je saopštila svojim klijentima da je zatvorena usled finansijskih teškoća, te da su svi aranžmani otkazani. Vest da na putovanje koje su platili mesecima unapred neće ići te da je neizvesno da li će moći da povrate svoj novac stigla je na više adresa.

Blicu su se javile dve žene koje su uplatile letovanje za 12. odnosno za 30. avgust ove godine.

Kako smo mogli da čujemo od N. V. iz Kule koja je primila poruku o otkazanom aranžmanu, još uvek je u neverici da se tako nešto dogodilo, ali ipak svesna da je njena porodica prevarena i izigrana na najgori način.

- Još uvek ne možemo da verujemo šta se desilo. Radi se o agenciji preko koje smo više puta išli na letovanje, imali smo korektnu saradnju iako je bilo nekih trenutaka kada smo možda imali motiva da sumnjamo u ispravnost rada, ali nismo to činili jer je odnos bio baziran na poverenju. Primer za to je da nam je rečeno da nema mesta u odmaralištu u kojem smo više puta bili, pa smo posle saznali da je mesta bilo. Ali to nije bilo ništa krupno da pomislimo da ćemo biti ovako prevareni - još u čudu priča N. V. (ime poznato redakciji).

Izbegli su potpisivanje ugovora

Prema njenim rečima, letovanje su uplatili u maju, za šta nam pokazuje i uplatnicu. Obzirom na to da je i do tada sve funkcionisalo po dogovoru, pa čak su i ugovor dobijali nešto kasnije, ovaj put ih nije mnogo začudilo što nisu odmah pozvani da ga potpišu.

- Prvi put sam se agenciji obratila kada mi je ugovor trebao radi posla, odnosno da bih pravdala uzimanje godišnjeg odmora u tom periodu. Rečeno mi je da nema problema, da ću dobiti ugovor brzo, ali to se nije dogodilo. Ja nisam nastavila da insistiram jer sam u međuvremenu prestala da radim na tom poslu i nije mi više hitno bio potreban ugovor - objašnjava naša sagovornica.

Kako dodaje, bilo joj je malo sumnjivo što joj se nisu javili iz agencije, ali s obzirom na to da je reč o čoveku koji je poreklom njen sugrađanin, a preporučen je od prijatelja i bio je uvek veoma korektan, nije produbljivala tu sumnju.

Samo je stigao SMS sa lošim vestima

- Poruku sam primila prekjuče. Nisam mogla da verujem šta čitam. Prvo sam mu se obratila putem poruke, a kada sam videla odgovor: "Pa zatvorili su nas, šta mogu...", odmah sam ga i pozvala - priča N. V.

Kako navodi, najviše je iznenadilo što je taj čovek koji je uvek bio korektan i prijatan sada pričao potpuno hladnokrvno, kao da mu ni najmanje nije žao zbog toga što se dogodilo.

- Bio je drzak, rekao je: "Vama nije neki iznos, 500 evra". Kada mu je suprug rekao da hoće pare nazad, rekao je da nema ni hiljadu dinara u džepu, te da će vratiti ako ne bude uhapšen. Rekao je da mu je u agenciji policija i inspekcija, a kada je moja ćerka zahtevala da nam vrati novac, nazvao je ćurkom - još uvek šokirana priča sagovornica "Blica".

Računi blokirani, para nema, ali ni putovanja

Prema rečima N. V. vlasnik agencije je tražio i da potpišu dokument da će im vratiti novac kad bude mogao.

- Verovatno je pokušavao da kupi vreme. Naravno, posle svega nisam ni pomišljala to da potpišem - navodi ona.

Sve potvrđuje još jedna sagovornica "Blica", A. S. iz Sombora. Ona je trebala da putuje u Španiju već 12. avgusta, za manje od nedelju dana. Kao dokaz ima potpisan ugovor.

- U maju smo uplatili prvi deo i rezervisali, a u junu smo uplatili ostatak. Ostatak smo uplatili tako rano zato što nam je stigla ponuda da ćemo dobiti popust od 10% na preostali iznos koji dugujemo - navela je A. S. koja je sa momkom uplatila 1.530 evra za sedmodnevno putovanje u Ljoret de Mar.

Kako navodi, vlasnik agencije se javio na telefon kada su ga zvali nakon primljene poruke o otkazivanju putovanja kakvu je dobila i N. V.

- Rekao je da je bankrotirao, da mu je došla inspekcija, da su blokirani računi, da nije izvršio rezervaciju jer on tako posluje već 13 godina i da bi u poslednjem momentu pokušao da je izvrši ili bi našao nešto bolje. Rekao je da možemo da ga tužimo ili da su neki stalni putnici njemu dali neki papir da potpiše koji ga obavezuje da vrati novac do decembra. Takođe rekao je da nema osiguranje, jer subagenti nisu dužni da ga imaju - navodi ova devojka iz Sombora.

Prema njenim rečima, reč je o agenciji preko koje su i ranije putovali i osim nekih sitnijih problema pre dve godine nije bilo razloga za sumnju.

- Tada je ispao problem jer nam je u poslednjem momentu javio da je prekinuo saradnju sa nekom agencijom preko koje smo išli i samo nam je dao nekoliko hotela u ponudi. I na kraju je to ispalo dobro - kaže A. S.

Ona dodaje da je iznenađenje utoliko veće jer je delovalo na neki način da je proverena agencija, ali niko nije znao šta se dešava iza zatvorenih vrata.

Sumnja bačena na agenciju pre mesec dana

Sumnja u rad ove agencije pojavila se i pre mesec dana, kada je jedan Novosađanin odlučio putem društvenih mreža da upozori na prevaru. Kako se moglo videti iz dokumentacije koju je priložio, njegovi roditelji i njihovi prijatelji su prevareni za gotovo 2.000 evra. Do otkazivanja aranžmana je došlo jer ova agencija kao subagent nije prosledila uplatu agenciji u Beogradu koja je realizovala isti.

Prevareni Novosađanin je prosledio i dokaz da uplata nije prosleđena, kao i odgovor za koji je naveo da je od turističke inspekcije. Takođe, obelodanio je i prepisku sa vlasnikom novosadske agencije koja potvrđuje ono što su rekle naše sagovornice - donekle gotovo prijateljski ton i uveravanje da je sve u redu.

Ostaje nejasno mnogo toga, a između ostalog i zašto je agencija nastavila sa radom i novim ponudama za zimske aranžmane, uprkos činjenici da je inspekcija uočila nepravilnosti. Isto smo upitali navedenu agenciju, ali i nadležnu inspekciju, koji se za sada nisu oglasili.

