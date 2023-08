KATANAC NA RADNJU ZBOG LETOVANJA: Koliko se gazdama isplati kolektivni godišnji odmor?

Da li kao vlasnik preduzetničke radnje organizovati kolektivni godišnji odmor, ili ne, pitanje je koje je uzburkalo preduzetnike, ali i njihove korisnike. Rasprava se povela na Fejsbuk grupi Ja, Preduzetnik, a sve je počelo od jednog pitanja.

- Svaka čast ovim preduzetnicima što imaju preduzetničku radnju, firmu, palačinkarnicu, piceriju, neku pekaru i naprave kolektivni godišnji odmor od 15 dana pa čak i mesec dana. Iskreno, ja sam u poslu već 6 godina i nikada nisam imao kolektivni godišnji odmor - rekao je član ove grupe.

On je naglasio da je vlasnik jednog restorana brze hrane.

- Pravim odlične dnevne pazare, sada u sezoni odmora možda 15-20 odsto manje, ja radim i imam 3 - 4 radnika. Uspem da organizujem posao da rade bez mene, odem na more, zimovanje, neki evropski grad. Radim možda 15 dana mesečno, imam i mnogo slobodnog vremena, ali da zatvorim lokal iskreno ne bih mogao, stiže dnevno preko 60-70 poziva u proseku. Ne bih se bojao uopšte da se ljudi neće vratiti jer znam koliko je posla i da se ljudi vraćaju, ali čini mi se da to ne bi trebalo raditi. Кako ostali gledaju na to - pitao je on, kasnije objasnio da i njegovi radnici imaju odmore kao i on.

foto: Dragana Udovičić

Кomentari su bili različiti.

- Jedini razlog zašto da odete na kolektivni odmor bi bio toliki pad pazara u nekom periodu da to ugrožava poslovanje. Onda je OК otići na kolektivni odmor. Ili ako su u nekom trenutku troškovi grejanja ili hlađenja toliki da pojedu svu zaradu - objasnio je svoj stab jedan od članova grupe.

Drugi su mu preporučili da, ako ga brinu pozivi, može da obavesti svoje kupce putem govornog aparata do kog datuma je na odmoru.

- Meni je bolji i kolektivni odmor, nego kad se radi sa manjkom radne snage - rekao je jedan član.

A drugi se nadovezao.

- Zavisi šta hoćeš od posla. Ja sam slično razmišljao, ali sada kada rezimiram sve, pogrešio sam što nisam pravio kolektivne odmore. Ovako se svi umore i premore i presedne svakom taj odmor od 15 dana. Jer kad si ti na odmoru radnici se preforsiraju, kada oni odu, ti onda "pogineš" radeći - kaže on.

Ima stavova da na kolektivni odmor idu samo oni koji nemaju posla.

- Кo bi normalan zatvorio radnju na pazare veće od 30.000 do 40.000 dnevno. Naravno, organizuješ tako da imaš jednog šefa među radnicima, on sredi papire i pazare i to je to. Samo nemoj da odeš mesec dana na more, a radnicima da duguješ plate, to nije OК - kaže.

foto: Nemanja Pančić

Jedan član grupe objasnio je da njegov najomiljeniji restoran ima dva puta godišnje čak kolektivni odmor.

- Moja sreća je najveća kad se vrate sa godišnjeg. Nikada apsolutno, već 15 i više godina, njima posao, rejting, kvalitet nije opao. Rade punom parom, ali i odmaraju punom parom i to je odlično. Tvoji radnici su tvoj najjači brend, oni ti ga najviše grade ili ruše. Ne tvoja firma, ni ti, ni tvoja hrana. Sve to utiče naravno, ali nikad neće to imati jači uticaj od tvojih radnika. To je jako bitno da se shvati. Tako da, mogu da odu na odmor zato što im se može. Pripremili su svu podlogu za tako nešto - objasnio je on.

Šta vi mislite o tome da firka u kojoj radite uzme kolektivni godišnji odmor, ili da vaša omiljena radnja ne radi neko vreme zbog kolektivnog godišnjeg odmora?

kurir.rs/Dnevnik