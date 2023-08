KAZNA I DO 150.000 DINARA! Ko je zaobišao prijavu i nije platio, moraće debelo da iskešira! Poreska kreće u kontrolu!

Rok za podnošenje poreskih prijava za frilensere je istekao, a prijave za prvi i drugi kvartal na poreskom portalu Frilenseri podnelo je 2.067 frilensera, iako se procenjivalo da ih ima u značajnom većem broju.

Tačan broj frilensera u Srbiji nije poznat, a u istraživanju Centra za istraživanje javnih politika iz 2021. procenjeno je da ima približno 74.000 onlajn radnika angažovanih na svim platformama. U poređenju s tim podacima 2.000 poreskih prijava bi značilo da je tek svaki 37 ispunio svoju zakonsku obavezu.

Pre isteka roka, Udruženje radnika na internetu uputilo je dopis u kome je zatraženo produženje za podnošenje poreske prijave jer su se, kako navode, na portalu Frilenseri susretali s višestrukim problemima.

Tada su skrenuli pažnju na to da nije zanemarljiv broj ljudi koji još nisu uspeli da prijave prihode i plate porez i doprinose i da se prijave na CROSO (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) i naveli da je portal, koji je krenuo sa radom 1. jula, trebalo mnogo ranije da bude u funkciji, kao i da njegov rad nije ni približno jasan i jednostavan da bi se svaki korisnik snašao.

foto: Shutterstock

– Radnici na internetu, ne svojom krivicom, došli u situaciju u kojoj su obaveze prema državi za šest meseci, morali da izmire u roku od mesec dana, pošto im je u suprotnom bilo zaprećeno kaznom od 5.000 do 150.000 dinara, a imali bi i kamatu na neizmirene obaveze, naveli su u dopisu.

Specijalistkinja za regulatornu reformu u NALED-u Nevena Janjić ocenjuje da je rok bio dovoljno unapred najavljen, kao i da je na portalu objavljeno detaljno uputstvo za podnošenje poreskih prijava.

– Zakonski je neblagovremeno podnošenje prijave prekršaj, predviđena je kazna, ali najpre je potrebno pokušati sa neblagovremenom prijavom, rekla je Janjić.

KO KASNI PLATIĆE I KAMATU Broj prijavljenih frilensera je bio očekivan budući da je ovo prvi put da sami prijavljuju porez po novom sistemu. – Verujem da nisu namerno propustili da se prijave, baš zbog toga što imaju opciju da podnesu i neblagovremenu prijavu, a u tom slučaju potrebno je da na dugovan iznos i porezni doprinos obračuna iskažu i kamatu. Ukoliko to ne urade, Poreska uprava će izvršiti kontrolu - rekla je Janjić.

Ko su zapravo frilenseri u Srbiji?

Janjić objašnjava da se frilenserom mogu smatrati četiri kategorije ljudi, a prva podrazumeva domaće fizičko lice koje prihode ostvaruje poslujući za pravno lice, preduzetnika ili fizičko lice iz inostranstva.

– Najbolji primer ove kategorije je frilenser koji radi veb dizajn za inostranog poslodavca preko neke platforme ili direktno, kaže Janjić.

Drugu kategoriju, kako navodi, predstavlja domaće fizičko lice koje ostvaruje prihode za domaće fizičko lice, a u ovu kategoriju spadaju „bejbisiterke ili majstori koji vam na primer okreče sobu“.

Treća kategorija je domaće lice koje prihod ostvaruje radeći u drugoj državi, a kao primer navodi moreplovce na prekookeanskim brodovima.

– Poslednja kategorija je stranac koji prihod ostvaruje radeći za isplatioca prihoda iz inostranstva ili domaće fizičko lice – ovo su uglavnom digitalni nomadi koji su prosto prepoznali Srbiju kao dobru destinaciju za rad na daljinu, kaže Janjić.

Takođe, navodi da na portalu Frilenseri postoje testovi pomoću kojih je moguće utvrditi da li pripadate ovoj kategoriji.

Kako kaže Janjić, s obzirom na to da ljudi nisu u obavezi da u poreskoj prijavi navedu i posao na osnovu koga su ostvarili prihode, još nije utvrđeno kojim se sve tačno poslovima frilenseri bave, ali dodaje da određeni podaci pokazuju da su to uglavnom ljudi koji se bave grafičkim dizajnom i držanjem kurseva.

Koliko su tehnički problemi mogli da utiču?

Iz Udruženja radnika na internetu naveli su kako smatraju „da sve one koji žele da izmiruju svoje poreske obaveze država treba da uvaži, obodri i da im omogući da to urade na najlakši način“ i skrenuli pažnju na to da je prvih 15 dana portala Frilenseri bilo mnogo tehničkih problema.

– Iz više razloga se kao najveći problem pokazala prijava na obavezno socijalno osiguranje. Najpre, procedura prijave na CROSO, koja podrazumeva slanje zahteva za ovlašćenje, usporava proces prijave, tvrdi Udruženje radnika na internetu u dopisu kojim traži produženje roka za prijavu poreza.

PRIJAVA SAMO LIČNO Problem je nemogućnost prijave na osiguranje od 1. januara 2023. putem portala, već samo lično u filijali RFZO gde zaposleni nisu upućeni kako to da urade. – Portal je nov, tek je napravljen i normalno je da će se tehnički problemi pojavljivati, i mi smo ih rešavali čim su bili prijavljeni. Verujem da nisu trajali sve vreme, ni u jednom trenutku nije bilo onemogućena prijava svih 15 dana, već s vremena na vreme, verujem da je bilo dovoljno vremena, kaže je Janjić.

Navodi da je način na koji frilenseri prijavljuju poreze konačno rešenje sa kojim su se složili svi članovi Radne grupe, koja je više od godinu dana radila na regulisanju statusa, sa kojim su se tada složila dva udruženja frilensera i sve nadležne institucije, kao i da im je sada za to dostupno više načina, ali smatra kako je poreski portal Frilenseri najjednostavniji.

Radi podsećanja, u decembru 2020. godine Poreska uprava poslala je 8.000 poreskih rešenja osobama koje su ostvarivale prihod iz inostranstva, u kome je traženo da plate porez počev od 2017. Nakon ovoga, tokom 2020. i 2021. održano je više protesta koje su organizovali frilenseri u Srbiji, da bi se nakon višemesečnih pregovora došlo do rešenja koje je sada počelo da se primenjuje.

kurir.rs/Euronews