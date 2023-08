SRBIJA DO KRAJA GODINE DOBIJA HILJADITI KILOMETAR AUTO-PUTA! U šest traka voziće se na još pet deonica!

Hi­lja­di­ti ki­lo­me­tar au­to-pu­ta kroz Sr­bi­ju vi­še ni­je san! Do kra­ja go­di­ne u na­šoj ze­mlji izgra­di­će se deo­ni­ce ko­ji­ma će se zao­kru­ži­ti ova bro­j­ka. Sa­da­šnji po­da­ci po­ka­zu­ju da je izgra­đe­no 937,3 ki­lo­me­tra pu­te­va pr­vog re­da, a oče­ku­je se za­vr­še­tak još pet deo­ni­ca. Ta­ko bi vo­za­či u Sr­bi­ji do kra­ja go­di­ne tre­ba­lo da do­bi­ju mo­gu­ć­nost da vo­ze no­vim sao­bra­ća­j­ni­ca­ma na čak osam pu­t­nih pra­va­ca.

Pre ne­ko­li­ko da­na za­vr­še­na je pr­va po­d­deo­ni­ca na au­to-pu­tu od Ni­ša do Me­r­da­ra u du­ži­ni od oko 5,5 ki­lo­me­ta­ra. Od­mah se kre­će i u oko­n­ča­nje ra­do­va na Mo­ra­v­skom ko­ri­do­ru do Kru­še­v­ca, au­to-pu­ta iz­me­đu Ru­me i Ša­p­ca, kao i iz­me­đu Sre­m­ske Ra­če i Ku­z­mi­na. Pri kra­ju su i ra­do­vi na de­lu au­to-pu­ta od Pre­lji­ne do Po­že­ge u pro­du­že­t­ku Mi­lo­ša Ve­li­kog.

Pro­fe­sor dr Ne­bo­j­ša Bo­jo­vić, de­kan Sao­bra­ća­j­nog fa­ku­l­te­ta u Beo­gra­du, na­gla­ša­va da je za ra­zvoj dr­ža­ve od fu­n­da­men­tal­nog zna­ča­ja izgra­d­nja pu­t­ne mre­že:

- Ni­je va­žno sa­mo da se pro­la­zi kroz Sr­bi­ju već i da ona bu­de po­ve­za­na sa ve­li­kim cen­tri­ma. To je po­če­t­na pre­mi­sa ra­zvo­ja. U na­šoj ze­mlji je u po­sled­njih de­se­tak go­di­na do­šlo do dra­ma­ti­č­nog po­ve­ća­nja mre­že. Je­di­no su u re­gio­nu Slo­ve­ni­ja i Hr­vat­ska u ovoj obla­sti bo­lje, dok smo u od­no­su na ze­mlje Otvo­re­nog Ba­l­ka­na li­de­ri. Po­zi­ti­v­ni efe­kat izgra­d­nje au­to-pu­te­va i br­zih sao­bra­ća­j­ni­ca vi­de­će­mo tek u na­red­nim go­di­na­ma.

Pro­fe­sor sma­tra da ne bi tre­ba­lo ni­jed­nu sao­bra­ća­j­ni­cu po­se­b­no izdva­ja­ti jer su sve po­djed­na­ko va­žne, po­go­to­vu kad ima­mo u vi­du da će lju­di sa­da ima­ti izbor pri kre­ta­nju po­što će bi­ti ja­ko do­bro po­ve­za­ne. Za pro­fe­so­ra Eko­no­m­skog fa­ku­l­te­ta dr Lju­bo­dra­ga Sa­vi­ća izgra­d­nja au­to-pu­te­va na­j­va­žni­ji je uslov za pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra:

foto: Petar Aleksi' Prof. dr Sa­vić: To je na­j­va­žni­ji uslov za pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra. Ova­kva ula­ga­nja po­di­žu BDP i pra­ve pros­tor za pri­vred­ni rast

- Oni otva­ra­ju ze­mlju pre­ma sve­tu, a po­sled­njih de­set go­di­na u po­gle­du in­fra­stru­k­tu­re bi­li smo sle­po cre­vo Evro­pe. Otva­ra se pros­tor za du­go­ro­č­ni ra­zvoj, i to ne sa­mo eko­no­m­ski, već su sa­da i ce­ne ze­mlji­šta u kra­je­vi­ma u ko­ji­ma je pla­ni­ra­no da pro­đu au­to-pu­te­vi vi­še­stru­ko po­ve­ća­ne. Ova­kva ula­ga­nja po­di­žu BDP i pra­ve pros­tor za pri­vred­ni ra­st.

AU­TO-PUT MIRA

Bu­du­ći Au­to-put mi­ra, či­ja du­ži­na kroz Sr­bi­ju izno­si 76,3 ki­lo­me­tra, ići će od Ni­ša, pre­ko Pri­šti­ne, do Dra­ča i ima­će uku­p­nu du­ži­nu od 383 ki­lo­me­tra. Sr­bi­ja će pre­ko nje­ga bi­ti po­ve­za­na sa na­j­ve­ćom lu­kom u Al­ba­ni­ji, a to će bi­ti i ve­za Ko­ri­do­ra 10 sa Ru­tom 6, ko­ja ide od Sko­plja do Pri­šti­ne i Ru­tom 2b - od Sa­ra­je­va, pre­ko Po­d­go­ri­ce, do Va­lo­ne. Naš deo ove ve­li­ke sao­bra­ća­j­ni­ce je veo­ma slo­žen i pla­ni­ra­no je da se, po­red še­st tu­ne­la, izgra­di još 12 mos­to­va, kao i ve­li­ki broj na­dvo­žnja­ka i po­dvo­žnja­ka. Zbog ko­m­ple­k­snos­ti pro­je­k­ta po­de­lje­na je na če­ti­ri po­d­deo­ni­ce. Pr­va je izgra­đe­na od pe­tlje Me­ro­ši­na do pe­tlje Me­ro­ši­na 1, sle­de­ća je od 8,8 ki­lo­me­tra do Pro­ku­plja istok, tre­ći, na­j­du­ži deo od 12,8 ki­lo­me­ta­ra - od pe­tlje Pro­ku­plje istok do pe­tlje Pro­ku­plje za­pad, i če­tvr­ti od Pro­ku­plja za­pad do pe­tlje Be­lo­ljin u du­ži­ni od 5,5 ki­lo­me­ta­ra.

PR­E­L­J­I­NA-POŽEGA

Pro­šle go­di­ne u sao­bra­ćaj je pu­šte­no 12 ki­lo­me­ta­ra pu­ta od Pre­lji­ne do Pa­ko­vra­će, a oče­ku­je se da se na­red­nih me­se­ci za­vr­ši osta­tak, od­no­sno ce­la deo­ni­ca, uku­p­ne du­ži­ne od 30,9 ki­lo­me­ta­ra, do Po­že­ge. Ova deo­ni­ca je deo au­to-pu­ta E-763, na tra­si Ko­ri­do­ra 11, pre­ma gra­ni­ci Sr­bi­je sa Cr­nom Go­rom. Ov­de će se gra­di­ti tri tu­ne­la, 32 mos­ta, 11 na­dvo­žnja­ka i tri pe­tlje, a ovim pu­tem po­ve­za­će se Ča­čak, Lu­ča­ne i Po­že­ga, ali i dva okru­ga, Mo­ra­vi­č­ki i Zla­ti­bo­r­ski.

foto: Kurir

PO­Ž­E­GA-KOTROMAN

Za izgra­d­nju au­to-pu­ta Po­že­ga-Ko­tro­man za­vr­še­no je vi­še od 85 od­sto pro­je­k­ta. Pla­ni­ra­no je ra­č­va­nje kod Po­že­ge na dva au­to-pu­ta, je­dan će ići pre­ma Vi­še­gra­du i Sa­ra­je­vu, a dru­gi pre­ma Cr­noj Go­ri. Du­ži­na ovog pu­ta je 60,6 ki­lo­me­ta­ra i ima­će če­ti­ri ko­lo­vo­zne i dve zau­stav­ne tra­ke.

RU­MA-ŠABAC

Na­red­nih me­se­ci bi tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na i deo­ni­ca au­to-pu­ta iz­me­đu Ru­me i Ša­p­ca, sa mos­tom pre­ko Sa­ve, od oko 78 ki­lo­me­ta­ra. On po­dra­zu­me­va deo­ni­cu od Ru­me do Ša­p­ca od 22 ki­lo­me­tra i od Ša­p­ca do Lo­zni­ce od 55 ki­lo­me­ta­ra. Na nje­ga se na­do­ve­zu­je au­to-put Beo­grad-Šid, sa se­ve­ra, od­no­sno kod Ru­me bi­će pri­klju­čen Fru­ško­go­r­ski ko­ri­dor, a sa ju­ga br­za sao­bra­ća­j­ni­ca Lo­zni­ca-Ša­bac.

MO­R­A­V­S­KI KORIDOR

Na au­to-pu­tu od Po­ja­ta do Pre­lji­ne, ta­ko­zva­nom Mo­ra­v­skom ko­ri­do­ru, ra­do­vi su po­če­li kra­jem 2019. go­di­ne i on će spo­ji­ti ko­ri­do­re 10 i 11. Na ovaj na­čin po­ve­za­će se oko po­la mi­lio­na sta­nov­ni­ka u svim ve­ćim na­se­lji­ma cen­tral­ne Sr­bi­je - Ći­će­vac, Sta­lać, Kru­še­vac, Tr­ste­nik, Vr­nja­č­ka Ba­nja, Kra­lje­vo i Ča­čak. Je­dan deo - od Po­ja­ta do Kru­še­v­ca, du­ži­ne 27,4 ki­lo­me­tra, tre­ba­lo bi da bu­de za­vr­šen u ok­to­bru. Od Po­ja­ta do Ma­kre­ša­na (16,9 ki­lo­me­ta­ra) za­vr­šen je u apri­lu, a ra­do­vi na deo­ni­ci Ma­kre­ša­ne-Ko­še­vi od 10,5 ki­lo­me­ta­ra, ko­ja će skra­ti­ti put do Ko­pao­ni­ka, bi­će go­to­va na­j­ve­ro­vat­ni­je do ok­to­bra. Na ovom ko­ri­do­ru, du­ži­ne 112,37 ki­lo­me­ta­ra, gra­di se 88 mos­to­va i na­dvo­žnja­ka, 29 po­dvo­žnja­ka i 11 pe­tlji.

foto: Printscreen/Studio B To je po­če­t­na pre­mi­sa ra­zvo­ja. Po­zi­ti­v­ni efe­kat nji­ho­ve izgra­d­nje, kao i br­zih sao­bra­ća­j­ni­ca, vi­de­će­mo u na­red­nim go­di­na­ma, isti­če prof. dr Ne­bo­j­ša Bo­jo­vić, de­kan Sao­bra­ća­j­nog fa­ku­l­te­ta u Beogradu

VO­J­V­O­Đ­A­N­S­KO P

Za au­to-put Vo­j­vo­đan­sko P na re­la­ci­ji Beo­grad - Zre­nja­nin - No­vi Sad ra­spi­san je te­n­der za iz­me­nu plan­ske do­ku­men­ta­ci­je ka­ko bi se bo­lje po­zi­cio­ni­ra­la tra­sa, a obu­hva­će­ni su de­lo­vi te­ri­to­ri­je Beo­gra­da, Pa­n­če­va, Zre­nja­ni­na i op­šti­na Opo­vo i Ko­va­či­ca. Ovaj au­to-put je pro­gla­šen za pro­je­kat od po­se­b­nog zna­ča­ja, a nje­go­va izgra­d­nja na­ja­vlju­je se od 2019. Pre­ma po­sled­njim obe­ća­nji­ma mi­ni­stra Go­ra­na Ve­si­ća, ra­do­vi bi tre­ba­lo da po­č­nu 2024. go­di­ne.

BRZE SAOBRAĆAJNICE U Srbiji je u toku izgradnja tri brze saobraćajnice, a planirano je ukupno sedam. Na njima je ograničenje 100 km/h. Loznica-Valjevo-Lazarevac Fruškogorski koridor Dunavski koridor Đerdapski koridor sa dva kraka Osmeh Vojvodine: Sombor-Kikinda Paraćin-Zaječar-Negotin Kraljevo - Raška - Novi Pazar

JU­Ž­NI BANAT

la­sti Sr­bi­je i Ru­mu­ni­je pot­pi­sa­le su spo­ra­zum o izgra­d­nji au­to-pu­ta Beo­grad-Te­mi­švar, ko­jim su se dve dr­ža­ve oba­ve­za­le da će uspos­ta­vi­ti ve­zu di­re­k­t­nim po­ve­zi­va­njem au­to-pu­ta Beo­grad-Va­tin (dr­žav­na gra­ni­ca). Ta­da je re­če­no da će au­to-put bi­ti du­ga­čak 65 ki­lo­me­ta­ra sa sr­p­ske stra­ne, a sa ru­mu­n­ske stra­ne oko 78 ki­lo­me­ta­ra. Sku­p­šti­na AP Vo­j­vo­di­ne usvo­ji­la je kra­jem apri­la odlu­ku o izra­di pros­tor­nog pla­na po­dru­č­ja po­se­b­ne na­me­ne au­to-pu­ta kroz Ju­žni Ba­nat.

VO­ŽD KARAĐORĐE

u­ma­di­ja će do­bi­ti još jed­nu sao­bra­ća­j­ni­cu, a to je au­to-put Vo­žd Ka­ra­đo­r­đe. Osnov­ni ko­ri­dor pro­te­že se od La­za­re­v­ca do Bo­ra kroz Ara­n­đe­lo­vac, To­po­lu, Ra­ču, Ma­r­ko­vac, La­po­vo, Svi­la­j­nac, Des­po­to­vac i Bre­sto­va­č­ku Ba­nju. Pre­dvi­đe­ne su i pri­stu­p­ne sao­bra­ća­j­ni­ce, ta­ko da će pos­to­ja­ti i br­za sao­bra­ća­j­ni­ca od Ko­ri­do­ra 10, kod pe­tlje Ma­li Po­ža­re­vac, pre­ko Mla­de­no­v­ca i Ora­šca, do isto­č­nog obo­da Ara­n­đe­lo­v­ca. Uku­p­na du­ži­na au­to-pu­ta sa pri­stu­p­nim sao­bra­ća­j­ni­ca­ma je 317,07 ki­lo­me­ta­ra.

SR­E­M­S­KA RA­ČA - KUZMIN

Du­ži­na od 19 ki­lo­me­ta­ra pu­ta od Sre­m­ske Ra­če do Ku­z­mi­na bi­će za­vr­še­na do kra­ja 2023, ima­će most na Sa­vi sa če­ti­ri tra­ke. To će bi­ti deo au­to-pu­ta ka Sa­ra­je­vu i ve­za sa au­to-pu­tem Beo­grad-Šid. U Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj je po­če­la izgra­d­nja deo­ni­ce od Ra­če pre­ma Bi­je­lji­ni. U Bi­je­lji­ni je u se­p­te­m­bru pro­šle go­di­ne po­če­la izgra­d­nja pr­ve deo­ni­ce au­to-pu­ta ko­ji bi tre­ba­lo ovaj grad da po­ve­že sa Sr­bi­jom, a ko­ja je deo bu­du­ćeg au­to-pu­ta Beo­grad-Sa­ra­je­vo. Na­ja­vlje­no je i da će in­te­gri­san gra­ni­č­ni pre­laz BiH i Sr­bi­je u Ra­či bi­ti pu­šten u rad 2025. go­di­ne.

Kurir rs./Jelena Skenderija