MINISTAR MALI: Ekspo izložba će dati ogroman doprinos razvoju Beograda i Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali predsedavao je danas sednicom Кoordinacionog tima za praćenje realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027, koja će biti održana sa temom "Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve"/"Play for Humanity – Sport and Music for All" u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Potpredsednik Vlade, koji je prethodno vodio i Radnu grupu koja se bavila kandidaturom Beograda, je istakao da je ovo velika čast za našu zemlju i najveći događaj ikada organizovan u Srbiji, te da će Beograd ta tri meseca biti centar sveta. On je istakao da je veliki posao pred svim članovima Кoordinacionog tima, te da će jedan deo aktivnosti biti usmeren na izgradnju objekata, a drugi će se ticati same organizacije. Dodao je i da je, prema pravilima Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), potrebno osnovati novo preduzeće „Ekspo Beograd 2027“ koje će se isključivo baviti realizacijom projekta.

foto: MFIN

Mali je upoznao članove tima sa svim preduzetim pripremnim radnjama na lokaciji na kojoj će izložba biti održana, a na dnevnom redu je bio i predlog poslovnika o radu Кoordinacionog tima. Na sednici je predloženo i formiranje podgrupa koje bi se bavile finansijskim pitanjima, praćenjem realizacije projekata, pravnim pitanjima, kao i sprovođenjem marketinških i promotivnih aktivnosti.

Mali je rekao da se očekuje da će Beograd i Srbiju u tim mesecima posetiti do tri miliona ljudi iz celog sveta, što će imati ogroman pozitivan uticaj na različite sektore u našoj zemlji. Кako je rekao, povećana poseta turista će generisati prihod od smeštaja, hrane, transporta i drugih turističkih usluga. On je dodao da je dobijanje organizacije Ekspo izložbe dokaz ogromnog poverenja u našu zemlju, te da smo pokazali da u političkom smislu možemo da dobijemo široku podršku u svim delovima sveta. Sada je na nama zadatak da radimo mnogo više da bismo mogli da opravdamo poverenje celog sveta, rekao je on.

Potpredsednik Vlade je zaključio da imamo dovoljno vremena, ali da nam sada slede meseci i godine rada i organizacije, kao i da je uveren da ćemo organizovati sjajnu Ekspo izložbu i da će ovaj projekat dati ogroman doprinos napretku i razvoju Srbije.

Planirani Ekspo kompleks nalaziće se na prostoru koji je saobraćajno odlično povezan, između beogradske obilaznice i auto-puta „Miloš Veliki“, na teritoriji opštine Surčin. Кompleks će uključivati sajamske hale, paviljone, smeštajne kapacitete i komercijalne objekte i biće uspešno povezan sa centrom grada i aerodromom. Planirano je da oko 100 zemalja ima izložbene prostore unutar objekata, a četiri paviljona će biti posvećena temi izložbe, dok će postojati i centralni srpski paviljon.

Sednici su prisustvovali i potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, koji su i članovi Кoordinacionog tima. Кoordinacioni tim obrazovan je Zaključkom Vlade od 6. jula 2023. godine, a za predsednika je imenovan potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

(Kurir.rs)