MINISTARKA ĐEDOVIĆ: Nastavljamo sa reformama u energetskom sektoru, to uključuje i povećanje cena električne energije i gasa

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović rekla je danas gostujući u Beogradskoj hronici da rast temperatura i veća potrošnja električne energije nisu ugrozili sigurnost elektroenergetskog sistema i da su u toku značajne investicije u distributivnom sistemu koje će povećati sigurnost snabdevanja i smanjiti gubitke na mreži.

"Svaki energetski sistem mora da uzme u obzir promene vremenskih uslova pa i rast temperature koji dovodi do veće potrošnje električne energije usled korišćenja klima uređaja. Mi smo došli u situaciju da se potrošnja električne energije izjednačila u letnjim i zimskim mesecima što ranije nije bio slučaj. Znamo koje su kritične tačke u našem distributivnom sistemu i zbog toga smo pokrenuli novi talas investicija vrednosti 320 miliona evra koje će ojačati sigurnost naše mreže kako bismo izbegli ispade tokom nevremena. Realizacija ovih investicija dovešće do toga da građani neće morati da pozivaju korisničke centre tokom prekida već ćemo kroz automatizovan i digitalizovan sistem znati mesta gde su se desili kvarovi i na koja ćemo slati ekipe bez odlaganja“, rekla je ministarka.

Ona je istakla da su građani zainteresovani za korišćenje bespovratnih sredstava kako bi unapredili energetsku efikasnost u svojim domaćinstvima i smanjili energetske i finansijske troškove. Prema njenim rečima, u narednih mesec dana očekuje se raspisivanje prvih javnih poziva u lokalnim samoupravama na kojim će građani moći da se prijave.

„Ministarstvo rudarstva i energetike je nedavno potpisalo ugovore sa 131 lokalnom samoupravom u kojoj će građani moći da dobiju bespovratna sredstva za zamenu stolarije, fasade, krovova i kotlova. Lokalne samouprave su počele da objavljuju javne pozive za izvođače radova i novina je da će oni biti otvoreni tokom cele godine. U narednih mesec dana očekujemo raspisivanje prvih poziva za građane koji će takođe biti otvoreni tokom cele godine što znači da će moći da se prijave kada budu želeli da započnu radove na energetskoj sanaciji svojih objekata. Pribavljanje dokumentacije je uprošćeno tako da građani treba da dostave očitanu ličnu kartu, dokaz o vlasništvu objekta, predračun odabranog izvođača radova, popunjen prijavni obrazac kao i račun za električnu energiju od prethodnog meseca. Apelujem na sve zainteresovane da se prijave jer će energetskom sanacijom domaćinstava ostvariti i do 30 odsto ušteda dok je velika prednost to što mogu da dobiju i do 65 odsto vespovratnih sredstava ako se prijave za više mera“, rekla je Đedović.

Na pitanje da li se očekuje novo poskupljenje električne energije, ministarka je odgovorila da se država obavezala MMF-u da će u novembru biti novo poskupljenje električne energije ali je napomenula da je u budžetu obezbeđeno tri puta više sredstava za energetski ugrožena domaćinstva koja mogu da ostvare i do 50 odsto ušteda na računima za električnu energiju, gas i grejanje.

„Mi smo uspeli da održimo konkurentnost naše privrede sa svim prethodnim poskupljenjima električne energije i gasa dok smo za energetski ugrožene građane izdvojili tri puta više novca kako bi ostvarili popuste na svojim računima. Mi moramo da nastavimo sa sprovođenjem reformi u energetskom sektoru koje pored profesionalizacije upravljanja uključuju i povećanje cena električne energije i gasa. Program MMF-a je važan zbog dugoročne održivosti našeg energetskog sistema i sprovođenja reformi koje su dugo odlagane. Apelujem na sve građane da se prijave za ostvarivanje i do 50 odsto popusta na računima i da nastave sa odgovornom potrošnjom energije koja je zabeležena prethodnih meseci“, rekla je ministarka i dodala da je energetska kriza promenila ceo svet i da je cena električne energije u zemalja Evropske unije skočila i 130 odsto.

„U Mađarskoj svi oni koji troše više energije od proseka plaćaju je tri puta skuplje. Svi su morali da promene svoje funkcionisanje i navike. Mi ćemo nastaviti sa sprovođemnjem reformi ali ćemo i dalje imati najniže cene električne energije i gasa u Evropi i regionu", zaključila je Đedović.

(Kurir.rs/RTS)