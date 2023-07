"U BUDVI LEŽALJKE I DO 200 EVRA!" Ivan Gajić uživo iz CG otkrio kakve su cene na primorju: Bez 50 € u restoranu se NE POJAVLJUJTE

Voditelj Ivan Gajić uključio se direktno iz Budve kako bi javnosti otkrio informacije o cenama u Crnoj Gori tokom turističke sezone.

Gajić je istakao da je sezona zvanično počela pre 2 ili 3 dana i da su cene ležaljki na plažama znatno porasle sa dolaskom turista.

- Ranije, dok nije bila baš sezona u jeku, mogli ste da nađete komplet ležaljke za 10 evra, znači dve ležaljke plus suncobran. Sad, kad ima puno turista, imate prva dva reda koja koštaju na običnim plažama 25 ili 30 evra. Treći i svi ostali redovi, koštaju 20 ili 25. Ako hoćete da budete vidjeni, fensi, urbani, e onda imate druge dve, tri plaže. Tamo su ležaljke 100, 150 i 200 evra. Pa ko voli, neki izvoli. Verovali ili ne, te plaže čini mi se da se najbrže napune - rekao je Gajić.

- Što se tiče hrane, pica je 3 evra, hamburger 5 do 7 evra, mini obroci su 7 do 9. Malo čas sam bio do pijace, breskve su po 3 evra. Prodavnice manje više imaju iste cene, pričamo da kažem za obično građanstvo i manje više su kao u Beogradu - otkrio je Gajić.

- Ako želimo da izađemo u neki malo lepši restoran, da čujemo more, dvočlana porodica ,par ili drug i drugarica, minimumu u džepu moraju da imaju 50 evra. Takođe da ne preteruju sa pićem, dva pića i to je to, po mogućnosti vode ili tako nešto - rekao je Gajić.

