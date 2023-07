DO 2025. GODINE PROSEČNA PLATA BIĆE 1.024 EVRA Predsednik Vučić: Broj nezaposlenih pao za 400.000

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je danas podatke o rastu prosečne plate u periodu od 2012 kad je bila 452 evra u Beogradu, a u maju ove godine je bila 931 evro.

Broj vrtića je porastao sa 276 na 731 u Beogradu, došlo je do drastičnog pada nezaposlenosti.

Prosečna plata u Srbiji

2010. je bila 331 evra, u maju je bila 735 evra, mi ćemo do kraja godine prosečnu platu 840 evra, do kraja 2024. 927 evra, je l vi razumete koja je to razlika u odnosu na 331 evro?

Broj nezaposlenih pao je za 400.000 ljudi od 2012 godine, objasnio je on i dodao da to znači da je pao još više, jer sada u Srbiji ima manje ljudi.

- Više od pola miliona je više zaposleno nego tada - rekao je Vučić.

Kaže da se deo opozicije uljuljkuje u lažnim istraživanjima, a zatim pitao glumce da li bolje žive danas ili ranije i da li više rade sada ili su više radili ranije.

- Neki pametan predsednik jednog dana će mi dodeliti odlikovanje. 2001. godine imali ste 2.257.000 zaposlenih, 2012. pao je na 1.865.000, a pogledajte 2023, 2.367.000, to je za više od 500.000 ljudi zaposlenih nego 2012. godine. Ovo su čisti rezultati. Prvo dete je 2012. godine dobija 305 evra, a sada 3000 evra. A drugo dete sada prima 24.000 evra, u toku godina - naveo je Vučić.

- Naučno-tehnološki park nismo imali, a sada imamo četiri i gradimo peti na Torlaku. Nijedan naučni institut nije napravljen u vreme vlasti DS, a sada imamo tri, otkrio je predsednik.

