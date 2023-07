MILAN JE USAVRŠIO NEOBIČAN ZANAT, A ZA OVU NARUDŽBINU IZ IRSKE DOBIO JE MNOGO PARA! Jedan njegov predmet je čak u američkom muzeju

U jednoj strmoj uličici Titela, sa dobim pogledom na okolne vinograde, nevelika je, ali samo po kvadrturi, radionica Milana Vučkovića (47), titelskog sokolara, slikara, umetnika duboreza, te opreme za lovce i sokolare širom sveta.

- Završio sam u gradu srednju mašinsku, ali nesrećnih devedesetih svi smo se nekako stihijski školovali za poslove kojim se nećemo baviti. Bio sam vatrogasac 17 godina, do nedavno. Ipak i danas svratim u firmu da se vidim sa kolegama - objašnjava Milan:

- Jednostavno, ono čim se sad bavim nije išlo paralelno sa drugim poslom. Sokolar sam 22 godine, a sad pravim opremu ne samo za sebe. Počeo se, pre svega, jer nisam imao gde da je kupim, osim u Mađarskoj, ali kako sam se ranije bavio modelarstvom i vajarstvom, taj talent je pomogao i oko izrade sokolarske rukavice, koja se šije ukrivo da se dobije prirodan položaj ljudske ruke, da se ona ne zamara.

Ponekad radi i za "obične lovce", one sa puškom, ukrašene torbe.

- Nekad sam rezberio samo u drvetu, a kasnije prešao na kožu, minijature na jelenskim rogovima i kosti, ali i lovačke takozvane bolo kravate sa likovima divljih životinja.

Lovačke pištaljke digao je, kaže, na viši nivo. Radi ih od srnećeg roga, a na vrhu izrezbari lik psa u rasi po želji naručioca. Veliki rad, uz mnogo strpljenja i preciznosti, radi se pod lupom, što zamara oči, a to remek delu, naravno, diže cenu.

Podsećalo ih na aritorkratiju

Komunisti zabranjivali sokolarstvo

Nikako ne voli Milan da ga smatraju "običnim lovcem".

- Sokolarstvo je mnogo više od pukog lova. To je način života i simbioza čoveka i ptice. Ja sa dresiranim orlom ili jastrebom zimi mogu da uhvatim nekoliko zečeva, dok je sa klasičnim oružjem to smešan učinak. Sokolovi imaju više šansi, ali ja sam zadovoljan jer vidim njihov let, napad, beg lovine... Sve što me čini srećnim. Šanse lovca i lovine su podjednake. Tako se postiže ravnoteža u prirodi - kaže Milan i dodaje:

Obožava ove ptice foto: autringer-art

- Kod nas se o sokolarstvu gotovo ništa ne zna, komunisti su ga zabranjivali jer ih je podsećalo na aristokratisko društvo. Zahvaljujući nekolicini entuzijasta koji su opstali, mi smo sačuvali to od izumiranja i bukvalno radimo na očuvanju istorijskog i kulturnog nasleđa. Sve zemlje nastale iz bivše Jugoslavije sokolarstvu daju neke statuse, samo kod nas se tome pridaje suviše malo značaja.