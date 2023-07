AKO SE BAVITE OVIM POSLOM IMATE MANJE OD 7 DANA DA PLATITE POREZ! Vreme ističe a na rapolaganju su dva modela

Manje od nedelju dana ostalo je da frilenseri prijave i plate porez preko posebnog portala Poreske uprave.

Prvi put Poreska im ne šalje rešenja, već su dužni da sami prijave prihod i uplate odgovarajući porez. Do sada je stiglo oko 2.500 prijava.

Zašto biram između dva modela, kako stornirati pijavu sa greškom? Najčešća su pitanja onih koji se sada samooporezuju, kažu u Udruženjima frilensera.

"Dešava se frilenserima da prosto ne mogu da potpišu prijavu, tu postoje neke tehničke stvari, ali generalno utisak je da je frilens portal prilično jednostavan", navodi Mina Simić iz Udruženja "Digitalna zajednica".

Na osnovu pitanja na portalu svako najpre saznaje da li spada u kategoriju frilensera. Onaj ko izabere prvi model oporezivanja, na tromesečni prihod do 96.000 dinara ne plaća porez, a preko tog iznosa stopa je 20 odsto. Zdravstveno i penzijsko osiguranje plaća ako želi.

Procenjuje se da je za one koji prihoduju do 160.000 dinara to isplativije.

Za one koji zarađuju više, bolji je drugi model, neoporezivo je 57.000 dinara, ostalo se oporezuje sa 10 odsto, uplata penzijskog doprinosa je obavezna.

"Za sada nekih 60 odsto frilensera se opredelilo za model 2, što znači da plaćaju sebi doprinose za penzijsko osiguranje. Sa jedne strane možemo reći da su zapravo i čekali uspostavljanje ovog sistema kako bi sami sebi mogli da uplaćuju doprinose", kaže Irena Đorđević iz NALEDA-a.

Uz one koji rade za strane poslodavce, na ovaj način porez i doprinose mogu platiti i oni koji kod nas pružaju usluge fizičkim licima, poput bebisiterki ili majstora.

Do sada je podneto hiljadu poreskih prijava Iako rok ističe 31. jula, do sada je stiglo oko 2.500 poreskih prijava, a prema ranijim procenama u Srbiji radi najmanje 70.000 frilensera. Među do sada podnetim prijavama, prednjače oni sa višim primanjima.

"To je prvi put da se uspostavlja sistem da frilenseri sami prijavljuju porez i na njih je stavljena odgovornost da svoje prihode legalno prijave. Tako da verujemo da će taj broj biti veći. Da se možda čeka nekako poslednji trenutak", kaže Đorđevićeva.

Nadležni kažu da portal može da podrži veliki broj prijava u kratkom roku, i da zbog toga neće biti problema. U slučaju da neko ne prijavi porez, sledi kontrola i nalog Poreske uprave, za uplatu, uz odgovarajuću kamatu.

Kurir.rs/RTS