BEOGRAĐANI ZALUĐENI NOVIM TRENDOM: Porodica jednim pitanjem pokrenula lavinu! Pljušte ponude domaćina, ali za nakdnadu TRAŽE OVO

Naime, izvesna Rabija je upitala da li postoji neko gazdinstvo koje bi ugostilo njenu porodicu na ceo dan, kako bi deca mogla da steknu utisak o selu, koje nemaju.

- Suprug i ja živimo u Begradu sa devetogodišnjim sinom i četvorogodišnjom ćerkom. Nažalost nemamo nikoga u selu, pa bismo želeli da sa decom obiđemo neko od vaših gazdinstava kako bi deca imala pravu sliku o domaćim životinjama, prirodi i seoskom imanju. Proveli bismo ceo dan kod vas, naravno uz doplatu - napisala je žena i verovatno nije očekivala da će za tako kratko vreme dobiti toliko toplih preporuka.

Naime, ne samo da je ideja sve oduševila, već su i rado pozvali porodicu da ih posete, i to bez novčane nadoknade!

- Nikakav novac nam ne treba, možete eventualno uplatiti neku svotu za neko bolesno dete. Nalazimo se u Lukovici, prvo selo do Svilajnca. Kod nas možete videti kuce (imamo dalmatince), živinu, možemo vas provesti kroz pčelinjak (naravno sa zaštitnim kapama), kod komšija ima krava koje su na ogromnom imanju i samostalno se šetkaju, možemo otići do reke Resave (na 500m od naše kuće), tu je i traktorić za košenje trave, deci to zna da bude interesantno kada ih neko provoza i još svašta nešto - stoji u jednom od komentara.

Jedan od članova grupe ponudio je i imanje svojih roditelja, koje već duže vreme tera da komercijalizuju ponudu, no kako kaže "gošćenje je u redu, ali im ta naplata nikako nije bliska":

- Selo Pajsijević, domaćinsko imanje pored reke Gruže. Deda Raća obožava decu, a njega deca još i više i to svako dete bez izuzetka. Baba Milika sprema super klopu domaću šumadijsku, prste da poližete. Ima i mesta za spavanje, buđenje je uz pesme ptičica raznoraznih. Tu je reka, gružansko Jezero na manje od kilometar daljine, a i deda Raćin ogromni bazen (pregradio deda potok i napravio super atrakciju za decu i odrasle). Vožnja traktorom, obilasci šumadijskih lepota, peške ili kolima, pešačke ture, po šumama, livadama, brdima, mačići, kučići, ovce sa jaganjcima, roštiljanje, uživanje u debeloj ‘ladovini uz domaće specijalitete, deda Raćinu rakiju i baba Milikino domaće slatko i ‘ladnu vodu sa tri različita izvora na imanju… Gostima nikada nije dosadno.

Bilo je i onih porodica koje je ova priča podstakla da i sami potraže domaćinstvo za posetiti.

- Meni je ovo predivno! I mi živimo u gradu i nemamo selo, i takođe bismo voleli da deci pokažemo kako izgleda selo i život na selu. Jako mi je drago da čujem da ima još ljudi kao što smo mi, jer, u današnje vreme se previše njih "grozi" sela.

