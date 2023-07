EVO ZAŠTO JE DIZEL SKUPLJI NEGO U REGIONU! Da li nove cene sirove nafte dižu cene na pumpama i GDE TREBA SIPATI IZVAN AUTO-PUTA

Svetske berze već dve sedmice beleže rast cene sirove nafte. Cena barela na evropskim berzama ponovo je iznad psihološke granice od 80 dolara, a sve je skuplja i američka laka nafta premašuje 75 dolara. To je poguralo i rast cena derivata na pumpama širom Evrope, a i na našim.

foto: Zorana Jevtić

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže za RTS da se rast cena sirove nafte može pripisati rekordno niskim zalihama u SAD i s druge strane i kineskim zalihama jeftine ruske nafte. Ranije se tačno znalo da je određeni procenat privrednog rasta Kine pratio i rast potražnje za naftom. - Međutim, Kina se u prethodnih deset-petnaest meseci snabdela jeftinom ruskom naftom. Budući da potražnju može da pokrije iz sopstvenih zaliha, formula koju sam spomenuo više ne važi - navodi Mićović.

Tomislav Mićović foto: Nebojša Mandić

Na prognoze da će ovogodišnja potražnja za naftom biti rekordna, Mićović ukazuje na to da već decenijama svaka naredna godina beleži rast potrošnje u odnosu na prethodnu, što je kratkotrajno usporila pandemija kovida 19. Prelazak na obnovljive izvore mora da prati rast proizvodnje nafte, budući da su apetiti na globalnom tržištu sve veći.

Napominje da je trenutna globalna ponuda mnogo veća od potražnje. Smanjenje ponude ide u korak sa trenutnom stopom rasta potrošnje. Ukazuje na to da Međunarodna agencija za energetiku prognozira rast potražnje nafte do 2028. dok OPEK kaže da će to trajati čak do 2045. godine.

- Trude se da smanje proizvodnju do nivoa koji neće obezvrediti naftu. Bilo je spektakularnih najava o ceni od preko 100 ili preko 200 dolara za barel, a ništa se od toga nije desilo. OPEK dovodi u ravnotežu ponudu i potražnju. To će obezbediti da bude dovoljno sredstava za investicije i da se ubuduće zadovolje apetiti za naftom - objašnjava Mićović.

Govoreći o cenama derivata u maloprodaji, naglašava da je sirova nafta globalna kategorija, a cena na pumpama regionalna i lokalna koja zavisi od oporezivanja i uslova rada na svakom od tih tržišta.

foto: Zorana Jevtić

Cena dizela i benzina na Mediteranu je referentna za sve zemlje u okruženju, ali nije svejedno da li se prodaje na tržištu Srbije, Albanije, Hrvatske ili Austrije. Na svakom od tih tržišta različita je politika oporezivanja energenata i uslova rada na tim tržištim.

Promene cena na globalnom tržištu samo delimično, kaže, utiču na lokalne cene derivata. Analizirajući cene derivata u Srbiji od kada ih država reguliše, Mićović konstatuje da su to vrlo male promene.

- U tom periodu cena dizela se kretala od 180 do 222 dinara. Te promene cena su iz nedelje u nedelju ili nikakve ili variraju za nekoliko dinara, nema akumulacije poskupljenja ili pojeftinjenja - ističe Mićović.

rafinerija foto: Shutterstock

Kako naglašava, cena dizela u Srbiji je umnogome opterećena državnim dažbinama, pa je znatno skuplji nego u zemljama s kojima se graničimo, dok je cena benzina negde u sredini, ili ispod ili na nivou proseka regiona.

Mićović apeluje na građane koji na odmor u inostranstvo putuju svojim vozilima da ne jure po svaku cenu pumpe s nižim cenama, jer cena goriva u ukupnom trošku letovanja nije presudna.

- Ne štedite na točenju goriva jer u kolonama na graničnim prelazima sa uključenim klima-uređajima potrošnja goriva nije zanemariva - kaže Mićović i dodaje da su u državama gde cene ne reguliše država na pumpama van auto-puteva gorivo može biti znatno jeftinije.

Kurir/RTS