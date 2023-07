VODIČ ZA SRPSKE VOZAČE KOJI PLANIRAJU LETOVANJE U GRČKOJ Zbog jedne stvari koju svi rade će vas ODRATI! Evo šta sve treba da znate

"Koliko iznose kazne za vozače u Grčkoj?" - pitanje je koje ovih dana interesuje baš sve one koji su planirali da godišnji odmor provedu upravo na ovoj destinaciji.

Često ljudi, zaboravljajući da tamo ipak postoje neka pravila, gotovo neplanirano plate paprene kazne ukoliko se ta pravila i prekrše i uglavnom su ona vezana za automobile.

U popularnoj TikTok grupi "grckainfo" sada se pojavio i detaljan cenovnik koji pokazuje realno stanje na omiljenom letlovalištu Srba.

Prekoračenje brzine do 100 km/h: od 100e

Više od 50 km/h: od 350e

Vožnja kroz crveno svetlo: 700e

Kršenje zabrane preticanja: od 350e

Prelazak pune linije: od 250e

Prekršaj parkiranja: od 40e do 80e

Parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom: 150e

Vožnja bez pojasa: 350e

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje: 100e

Vožnja pod uticajem alkohola: 200e

Vožnja u papučama: 50e

foto: Shutterstock, Ilustracija

Osnovna saobraćajna pravila u Grčkoj

Standardna ograničenja brzine u Grčkoj (osim ako nije drugačije naznačeno znakovima).

Automobili i motocikli: u naseljenom području - 50 km/h van naselja - 90 km/h na putu - 110 km/h na autoputu - 130 km/h

Automobili (do 3,5 t) sa prikolicom (do 750 kg): u naseljenom području - 50 km/h van naselja - 80 km/h na putu - 90 km/h na autoputu - 100 km/h

Automobili (do 3,5 t) sa prikolicama (od 750 kg do 3,5 t): u naseljenom području - 50 km/h van naselja - 80 km/h na putu - 80 km/h na autoputu - 90 km/h

Alkohol

Maksimalni dozvoljeni nivo alkohola u krvi je 0,5%.

Ako je nivo alkohola u krvi veći od 0,5 % i manji od 0,8 %, onda će vozač biti kažnjen sa 200 €.

Ako je nivo alkohola u krvi veći od 0,8 % i manji od 1,1 %, vozač će biti kažnjen novčanom kaznom od 700 € i oduzimanjem vozačke dozvole do 3 meseca.

Ako nivo alkohola u krvi prelazi 1,1%, onda kazna od 1.200 €, oduzimanje vozačke dozvole do 6 meseci i moguća kazna zatvora do 2 meseca. Ponovljena konzumacija alkohola preko 1,1 % u roku od dve godine - novčana kazna od 2.000 evra, gubitak vozačke dozvole do 5 godina i moguća kazna zatvora do 6 meseci.

Za vozače čiji je vozački staž manje od 2 godine, kao i za motocikliste, dozvoljeni nivo alkohola u krvi je 0,2 %.

Ako je nivo alkohola u krvi takvih vozača veći od 0,2% i manji od 0,8%, onda će vozač biti kažnjen sa 200 €.

foto: Shutterstock

Oborena kratka svetla

Kratka svetla su opciona kada vozite tokom dana i obavezna su kada vozite noću.

Preporučljivo je koristiti oborena svetla u uslovima slabe vidljivosti izazvane lošim vremenom (magla, sneg ili kiša). U ovom slučaju je zabranjeno kretanje samo sa uključenim pozicionim svetlima.

Svetla za maglu se mogu koristiti samo u slučaju magle, snežnih padavina ili jake kiše, sama ili u kombinaciji sa kratkim svetlima.

Kazna za kršenje pravila korišćenja kratkih svetla iznosi 80 evra.

Prevoz dece

Deca mlađa od 3 godine mogu putovati samo ako koriste odgovarajuća dečija sedišta koja odgovaraju njihovoj visini.

Deci mlađoj od 12 godina i nižoj od 135 cm dozvoljeno je da se prevoze na zadnjim sedištima samo uz pomoć posebnih sredstava (dečija sedišta, buster sedišta) koja im omogućavaju vezivanje sigurnosnim pojasevima.

Kazna za kršenje pravila prevoza dece iznosi 350 evra.

Sedište za kola za decu prilikom putovanja u Grčku

Sigurnosni pojasevi

Upotreba sigurnosnih pojaseva je obavezna za putnike na prednjim i zadnjim sedištima.

Upotreba kacige je obavezna za vozača i suvozača prilikom vožnje motocikla ili skutera.

Kazna - 350 € i mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 20 dana.

Razgovar mobilnim telefonom

Dok je vozilo u pokretu zabranjena je upotreba uređaja za telefonsku komunikaciju koji ne omogućava razgovor bez upotrebe ruku (hands free).

Za kršenje pravila predviđena je novčana kazna od 100 evra i moguće oduzimanje vozačke dozvole do 30 dana. Za motociklistu kazna je 150 €.

Upotreba detektora radara je zabranjena u Grčkoj. Kazna je 2.000 €, oduzimanje vozačke dozvole na 30 dana i oduzimanje saobraćajne dozvole na 60 dana.

