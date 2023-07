KOJIM DANIMA NIKAKO NE SMETE ŠEFU DA SPOMENETE POVIŠICU: Pet razloga koji ukazuju da je krajnje vreme da tražite veću platu

Kada na poslu daješ sve od sebe i ostvaruješ odlične rezultate, radiš čak i više nego što je neophodno, prirodno je da ćeš poželeti povišicu. Ne samo jer želiš da imaš više novca, već i zato što je povećanje plate znak da te firma za koju radiš poštuje i prepoznaje tvoj trud.

Ipak, koliko god da smatraš da zaslužuješ tu povišicu, pregovaranje sa poslodavcem ili menadžmentom nikada nije lako.

KADA TRAŽITI POVIŠICU NA POSLU:

Ukoliko sebe zapitaš kada je vreme da tražiš povišicu na poslu, onda verovatno već jeste vreme. Međutim, da bi povišicu i dobio potrebno je da ona i za poslodavca bude opravdana.

1. Obim posla se povećao

Ukoliko si preuzeo nove projekte ili radne zadatke kolega koje su napustile posao, onda definitivno imaš na osnovu čega da tražiš povišicu. Naravno to nećeš učiniti odmah, jer je situacija možda samo trenutna. Međutim, ako povećani obim posla postane novi standard, potrudi se da to jasno predočiš svom poslodavcu, pre nego što od njega zatražiš povišicu.

2. Radiš za istu platu duže od godinu dana

Plata je nešto što treba da raste sa iskustvom. Standard u svetu jeste da se plata povećava bar jednom godišnje, međutim kod nas je situacija malo drugačija. Takođe, ako si duže od godinu dana u firmi, bilo bi lepo da poslodavac nagradi tvoju lojalnost.

3. Ostvaruješ dobre rezultate

U mnogim kompanijama lični marketing je jedini validan razlog za povećanje plate. Ukoliko u poslednjih par meseci ostvaruješ dobre rezultate, čak i bolje od onih koje poslodavac očekuje od tebe, to je odličan razlog za povišicu.

4. Zarađuješ značajno manje od kolega

Razgovor o plati sa kolegama je tabu tema, međutim ako saznaš da oni koji odrađuju isti posao zarađuju značajno više, verovatno će to u tebi probuditi želju za povišicom. I to je potpuno legitimno. Međutim, poslodavcu nemoj nikada kao razlog traženja povišice navoditi to što tvoje kolege zarađuju više. Nadređeni već zna koliko ko zarađuje i zato se potrudi da mu uz to daš još neki od razloga zašto zaslužuješ povišicu.

5. Imaš bolju ponudu

Tržište rada je tržište kao i svako drugo i poslodavac treba to da razume. Ukoliko si od konkurentske firme dobio bolju ponudu i jedina prednost te ponude jeste veća plata, onda se ipak potrudi da tu platu dobiješ na trenutnom poslu.

Jasno stavi do znanja svom poslodavcu kakvu ponudu si dobio i da je jedini razlog zbog kog bi je prihvatio bila veća plata. Razgovaraj o tome da bi ostao u trenutnoj firmi ukoliko bi ti plata bila povećana, međutim budi dovoljno samouveren i spreman da odeš, jer će takav pristup možda izazvati baš suprotan efekat.

NAJBOLJE VREME ZA TRAŽENJE POVIŠICE:

1. Posle uspešno završenog projekta

2. Pred potpisivanje novog ugovora

3. Nakon sklapanja ugovora sa novim klijentima

NAJGORE VREME ZA TRAŽENJE POVIŠICE:

1. Posle loših rezultata i propalih projekata

2. Ponedeljak ujutru kada su ljudi zatrpani poslom

3. Petak popodne kada nadređeni razmišlja o vikendu

KAKO TRAŽITI POVIŠICU:

1. Pregovarajte sa pravom osobom - Da biste tražili povišicu, neophodno je prvo da znate od koga je tražite. Povišicu je najbolje tražiti od direktno nadređenog, koji će kasnije vaše zahteve preneti svojim nadređenima ako oni o tome odlučuju. Izbegavajte da u ovom lancu preskačete konsultacije sa direktno nadređenim i direktno razgovarate sa najvišom instancom u firmi. To bi moglo biti kontraproduktivno, jer ljudi na vrhu organizacije često nisu informisani o vašim individualnim rezultatima, performansama i detaljima ugovora.

2. Zakažite sastanak- Kada znate sa kim pregovarate, sledeći korak jeste zakazivanje sastanka. U zavisnosti od toga kakava odnos sa nadređenim imate, zakazivanje sastanka može biti formalno, ili u vidu kraćeg razgovora uz kafu. Uvek prilikom zakazivanja sastanka naglasite o čemu biste voleli da razgovarate, jer niko ne želi da bude u neizvesnosti i cilj nije stavljanje nadređenog pred svršen čin.

3. Pripremite se za pregovaranje- Inflacija, rast troškova života i slični faktor nisu dovoljan razlog za povećanje plate. Bar ne na Balkanu. Potrudite se da se pripremite za sastanak kako biste na najbolji način nadređenom predočili sve razloge zbog kojih zaslužujete povišicu. Napravite izveštaje, istražite plate u konkurentskim firmama, preispitajte svoje rezultate, postignuća, načine na koje ste doprineli kompaniji.

4. Budite realni - U životu, pa tako i u poslu važno je imati realne zahteve i očekivanja. Nemojte se nadati da će se vaša plata tek tako duplirati i da će poslodavac na vaše zahteve pristati na prvu.

Najrealniji zahtev bio bi da tražite povećanje plate od 20% odnosno sa 50.000 na 60.000 ili sa 100.000 na 120.000. Ukoliko smatrate da zaslužujete više od toga, budite pažljivi i razmislite o tome kakav je budžet firme, kakve su plate u vašem sektoru, kakve su plate u konkurentskim firmama i slično.

5.Imajte jaste zahteve, ali ne budite isključivi - Da biste nešto dobili, prvo treba da znate šta želite da dobijete. Uvek imajte cifru u svojoj glavi koju želite, budite spremni da je samopouzdano predočite svom poslodavcu, ali budite spremni i da oko toga pregovarate.

6. Nemojte imati agresivan pristup i nastupati sa pričom uzmi ili ostavi. Ukoliko imate nerealne zahteve nadređeni vam može ponuditi neku drugu cifru koju treba razmotriti. Zapravo, nadređeni će očekivati da pregovarate.

7. Istaknite svoje vrednosti - Sve ono što ste u fazi pripreme spremili, sada je vreme da iznesete. Budite otvoreni da bez ustezanja govorite o svom doprinosu kompaniji, svojim rezultatima, performansama.

8. Objasnite zbog čega ste važni firmi, ali izbegavajte da se poredite sa kolegama. Nemojte se žaliti što imate istu platu kao kolega čiji su rezultati mnogo lošiji. Zapravo nemojte pominjati kolege, jer ovo nije sastanak o njima već o vama. Govorite o sebi i tome što ste postigli.

