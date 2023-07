Trenutna cena evrodizela je 186 dinara, a benzina evropremijum BMB 178 dinara. Ove cene formiranje suj pre pet dana i važe do petka kada se očekuje novo poskupljenje. Protekle tri nedelje promene na svetskom tržištu dovele su do porasta cena naftnih derivata zbog problema u snabdevanju.

Dokad će da traju ova poskupljenja proveravala je novinarka Emilija Gojković u razgovoru sa Tomislavom Mićovićem iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.

01:56 CENE GORIVA RASTU, JER SE UVEĆAVAJU I TROŠKOVI! Mićović: Treba biti fer prema potrošačima, ali treba pokriti i troškove

- Uvek su to troškovi koji imaju vlasnici benzinskih stanica, a onda I logistika i veleproDajne cene kako se formiraju. Zato u prethodnih 16 meseci imamo vlelike fluktuacije goriva. Imali smo oscilacije cena dizel od 189 do 222 dinara. Uvek je cilj da cene budu takve koje su fer prema potrošačima, ali koje mogu i da pokriju troškove stavljanja goriva na tržište. Energetska kriza je dovela do velikog poremećaja na tržištu pa su se i zalihe menjale. Nije cilj spustiti cene na nizak nivo, jer bi to dovelo da brzog trošenja zaliha - rekao je Mićović.

