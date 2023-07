PORODICI IZ SRBIJE U GRČKOJ UZELI TABLICE, VOZAČKU, SAOBRAĆAJNU I MORAJU DA PLATE 700 EVRA! Zbog ovog prekršaja nagrabusili (FOTO)

Rigorozni saobraćajni zakoni u Grčkoj koji su na snazi od ove godine mogu da izazovu velike neprijatnosti, kako po novčanik, tako i po dokumenta, u šta se nažalost juče uverila i porodica iz Srbije.

Unutar grupe "Live from Greece", Ana Nikolić, administratorka ove popularne Fejsbuk grupe posvećene Grčkoj, podelila je objavu u kojoj je opisala problem sa kojim se suočava porodica Srba u Kalitei. Naime, njima je zbog prolaska kroz crveno svetlo napisana novčana kazna od 700 evra, ali su na kraju ostali i bez tablica, saobraćajne i vozačke dozvole.

Oduzeli im saobraćajnu, vozačku i skinuli tablice sa vozila

"Bilo je ovakvih slučajeva već. Kazne za saobraćajne prekršaje su visoke, a čini mi se da su na Kasandri baš neumoljivi oko oduzimanja vozačke dozvole. Iskreno, ne razumem kako imaju prava da strancima oduzmu vozačku i da li je to skroz po zakonu, jer mi je neverovatno da je tako nešto moguće.

- Pozdrav , molimo za informaciju. Danas smo u Kalitei prošli kroz crveno svetlo i dobili smo kaznu 700 evra da platimo. Kad smo otišli u stanicu da se javimo skinuli su nam i tablice sa auta.

foto: Facebook/LiveFromGreece

Nakon sto smo platili kaznu i uputili molbu za vraćanje tablica sa dokazima u uplati kao i potvrdom bookinga da nam je danas poslednji dan aranžmana rekli su nam da dođemo sutra u 10 a između redova da slobodno krenemo za Srbiju, jer će nam zahtev biti odbijen.

Navodno uz taj roze papir napisan alfabetom možemo da se vratimo istim autom a takođe oduzeta nam je saobraćajna i vozačka dozvola.

Imate li nekog iskustva da li stvarno možemo da putujemo bez papira i tablica? Stvarno smo se izmaltretirali, treba nam pomoć, sa decom smo. Ako imate neku info pišite", navodi se u objavi.

Šta kaže grčki zakon?

Prema važećem saobraćajnom zakonu koji je na snazi u Grčkoj, tolerancija na ovaj vid prekršaja je nulta, te sem novca, vozači ostaju i bez tablice i bez dokumenata.

Ovo je novi cenovnik za najčešće saobraćajne prekršaje: Prolazak na stop bez zasutavljanja - 700 evra Prolazak na crveno svetlo - 700 evra Bahata vožnja - 700 evra Nedozvoljeno preticanje - 80 evra Prekoračenje brzine do 20 km/h - 20 evra

Ukoliko prođete na crveno svetlo, platićete kaznu od 700 evra, ali ostaćete bez vozačke dozvole i bez tablica na 20 dana.

Uz to, podsetnik da najveći deo puteva po Grčkoj iako ima dve trake i podseća na autoput, ima ograničenje od 100 kilometara na sat.

Međutim, ono što je mnoge iznenadilo, jeste jedna novina koja se odnosi na to da će za pojedine prekršaje zbog promene propisa biti ukinuta novčana kazna, već će umesto nje doći do skidanja tablica i oduzimanja vozačle dozvole na čak 60 dana.

Ova mera odnosi se na sledeće prekršaje: Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje Nevezivanje sigurosnog pojasa Ukoliko nemate kacigu prilikom vožnje motocikla Prevoz deteta u automobilu bez dečijeg sedišta

Dakle, za ove prekršaje, u Grčkoj ove godine nećete platiti nikakvu kaznu, međutim, ako vas tamošnja policija uhvati, oduzeće vam vozačku dozvolu i registarske tablice na 60 dana. Primer ovakvog sankcionisanja

U komentarima teške reči i osude

Ispod same objave u koemntarima, veliki broj Srba unutar grupe osudio je čin prolaska kroz crveno svetlo, pogotovo zbog činjenice da je u automobilu bilo i dece. Kako su rekli, prava je sreća da sem kazne, nije došlo i do saobraćajne nezgode.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Kako se do sada niko nije susreo sa ovakvom situacijom, uglavnom su komentarisali kako je jedina sigurna adresa konzulat Srbije u Grčkoj. Takođe, bilo je i onih koji su savetovali porodicu da probaju sa lepim rečima i apelima u samoj policijskoj stanici gde su im oduzeli vozačku, saobraćajnu, kao i tablice sa vozila.

"Pa ako su vam rekli da možete da se vratite sa tim papirom, verovatno da može (mada kod njih kao i kod nas sve može i sve ne može) možda je to neko prelazno rešenje za turiste, pošto su baš pooštrili kazne poslednjim izmenama zakona, i oduzimaju se tablice u nekim slučajevima i na 60 dana. To sa oduzimanjem tablica je sa druge strane totalno da ne kazem šta... Te tablice čak nisu ni vaše vlasništvo nego su vlasništvo RS, vi ste samo korisnik. Nadam se da ćete uspeti da se sa što manje stresa vratite.", glasio je jedan od umerenijih komentara.

Sa druge strane, bilo je i onih radikalnih koji nisu imali nijednu reč empatije za muku turista iz Srbije usled prekršaja koji su počinili.

"Ja bih vam za prolazak kroz crveno sveto trajno oduzeo dozvolu i platili bi kaznu toliku da do kraja života ne bi mogli da je platite. Jeste da su policajci u Grčkoj neumoljivi ali za ovakav prekršaj poštujem. Izvinjavam se ako nekog to vređa ali i u Srbiji je to nasilnička vožnja..", glasilo je mišljenje drugog člana.

Na kraju, možda najispravniji komentar je došao od strane jedne Srpkinje koja je pokušala da smiri tenziju, te da razgovor vrati u okvir saveta i pomoći.

"Pomozite, ne kritikujte. Ne bih bila u koži ove porodice. Preseo im čitav odmor. Možda najbolje konzulat i naši ljudi, koji zžve u Grcčkoj mogu da im pomognu", napisala je ona na kraju.

(Kurir.rs/blic)

Bonus video:

05:42 Isti PROIZVOD duplo VIŠA cena! Dejan Gavrilović: Grčka je OVAJ problem rešila SLEDEĆIM POTEZOM