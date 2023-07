IZ SRCA SRBIJE DO MORA ZA SAMO 45 MINUTA: Nema gužvi i dugih redova, a karta već od 4.000 dinara

Ukoliko živite u centralnoj ili zapadnoj Srbiji, da biste avionom stigli do Crnogroskom primorja ili do Soluna nije neopodno da idete do Beograda i čekate ponekad satima kako biste se ukrcali u avion.

Da je otvaranje aerodroma Morava u Lađevcima kod Kraljeva spas za mnoge građane, dokazalo se i tokom ove letnje sezone kad su gužve u ostalim vazdušnim lukama bile ogromne.

- Ako smo želeli da putujemo avionom morali smo ići do Beograda ili Niša. Samo prevoz do tamo oduzimao je mnogo vremena, ali i novca. Sada nam je, kad se sve sabere i oduzme, čak najjeftinije zapravo da do Crne Gore stignemo avionom iz Lađevaca. Imajući u vidu cene goriva i putarine. Gužve na aerodromu nema, avioni ne kasne, tako da prava milina, rekla je Sanja Stojadinović iz Kraljeva za agenciju RINA.

Sa aerodroma Morava u Lađevcima ovog leta realizuju se sezonski letovi ka Tivtu i Solunu, a linija je koja je aktuelna čitave godine jeste let za Istanbul. Prema rečima direktora, Dragana Bugarinovića u odnosu na prošlu godinu povećena je zainterosovanost putnika za letove iz Lađevaca.

- Kao i prošle godine najzanimljivija destinacija sa našeg aerodroma je Tivat, koji je dosta bolje popunjen sada nego prošle godine, osim njega aktuelna je i linija za Solun, naravno pored linije koja je cele godine aktuelna a to je Istanbul. Letovi do Tivta su sredom i petkom u 9:40 tako da su ljudi odavde za nekih 45 minuta do sat vremena na moru, a za Solun su letovi utorkom i subotom", rekao je Dragan Bugarinović direktor aerodroma "Morava".

Karte za Tivat i Solun se mogu kupiti već od 4.012 dinara, što je skoro isto kao i pre dve godine

