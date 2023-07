"AGENCIJE TRAŽE DOPLATU, A PARE NE VRAĆAJU AKO SE OVO DESI!" Stručnjak upozorava: Obratite pažnju na prevare turističkih agencija

Mnoga domaćinstva u Srbiji mesecima planski odvajaju novac za letovanje, a savetujemo da posebno obratite pažnju na ugovore koje nude turističke agencije.

Koliko je vas obratilo pažnju ona sitna slova na sajtovima u kojima se prikazuju cene turističkih aranžmana, a gde piše da će se dodatni trošak, usled poskupljenja goriva, naplatiti nekoliko dana pre samog puta.

Ako i jeste pogledali, verovatno ste, vođeni time da vam je sada zaista preko glave svih poskupljenja, odlučili da ipak pristanete i na ovu stavku, samo da odete negde i odmorite kako dolikuje.

foto: Promo

Večitu temu o poskupljenjima i nepotrebnim dodatnim diskutovao je gost "Pulsa Srbije" Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.

- Obično ljudi delimično ili uopšte ne pogledaju ugovor, pa tako veruju čoveku koji im ga izda. Lično, često uzmem ugovor u razmatranje, pa se oko nekih nedoumica konsultujem sa advokatom, potom pristanem ili predložim izmenu ugovora. Što se konkretno turističkih agencija tiče, sve je tu u suštini u skladu sa zakonom, a problem nastane kada se taj ugovor ne poštuje. Češće je to problem nego da u ugovoru pišu neke nepravilnosti - započeo je Gavrilović, pa je pojasnio situaciju oko doplate za gorivo:

- Ta priča je bila aktuelna prošle godine, a ove nismo imali većih prijava. Čini mi se da su turističke agencije odustale od te prakse posle hajke koju smo, najviše mi napravili, oko tužbi jer su mnogi to zloupotrebljavali. Inače, zakon kaže da agencija ima pravo na to, ali samo ako gorivo zaista poskupi. Imali smo situaciju da cena goriva pada, a agencije i dalje traže doplatu kao da je poskupelo. Agencije ako traže doplatu, oni moraju da obezbede i smanjenje cene ukoliko padne cena goriva, a nikada se nije dogodilo da nekome smanje cenu.

00:46 AGENCIJE TRAŽE DOPLATU UKOLIKO GORIVO POSKUPI, A NIKADA NE VRAĆAJU AKO POJEFTINI! Stručnjak upozorava: Detaljno o ovim prevarama

Potom se osvrnuo na još neke prevare kojima se građani mogu izložiti.

- One što je ove godine aktuelno jeste kašnjenje letova. Agencije zakupe avion od Er Srbije, umesto da odleti u podne, on poleti u 8 uveče. Možda je to nekome ključno, a svakako da je bolje da se to vreme provelo na željenoj destinaciji, a ne na aerodromu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs