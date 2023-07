"NISTE IZRAČUNALI TAČAN BROJ STEPENICA, IMA PAUČINE U SOBI" Čime se turisti služe da iskamče popust! OVAKO prete vlasnicima soba

"Našli smo paučinu u sobi", "niste dovoljno blizu mora", "preblizu su nam druge kuće", "niste izračunali tačan broj stepenica do vašeg apartmana", "nije dovoljno čisto", "nije to ta lokacija".

Ovakve i slične pritužbe jedna su od omiljenih metoda kojima se koriste pojedini turisti u Hrvatskoj kako bi od vlasnika apartmana ili kuća za odmor iskamčili popust za smeštaj, a pojedini idu toliko daleko da lažnim recenzijama i pritužbama pokušavaju od posrednika, popularnih turističkih onlajn platformi, da povrate sav uplaćeni novac.

Takvim zlonamernim manevrima oni vlasnicima smeštaja ruše ocene, a u najgorim slučajevima iznajmljivači plate još skuplju cenu, jer njihov oglas bude ugašen na platformi za iznajmljivanje.

U strahu od loših komentara i ocena mnogi vlasnici apartmana žute i bespogovorno udovoljavaju turistima na sve moguće načine. Kako zavise od recenzija koje će ostaviti njihovi gosti, čak i u slučajevima najnesnosnijih, pregrizu jezik i ne kažu im ništa.

Ipak, sa porastom turizma zaživeo je i novi tip gostiju, takozvani ucenjivači recenzijama, koji vlasnicima apartmana i kuća za odmor prete lošim ocenama i komentarima ukoliko im se ne odobri značajan popust.

Obično će izmisliti neku negativnu okolnost ili će, na primer, biti nezadovoljni nečim što uopšte nema veze sa objektom u kom su smešteni, kao što je loša ponuda zabave u mestu, hrana u obližnjem restoranu ili kiša koja ih je zatekla na izletu. Kako bi izbegli plaćanje smeštaja iznajmljivaču će zapretiti negativnom ocenom i komentarom jer su, eto, "užasno razočarani" i osmeh na lice može im vratiti samo značajan popust.

Problem sa lažnom recenzijom dogodio se ovih dana vlasnici jednog apartmana koja se kolegama požalila u jednoj od Fejsbuk grupa zamolivši ih za pomoć nakon što joj je Airbnb, zbog neistina gostiju, deaktivirao oglas na platformi.

Da su vlasnici smeštaja na Jadranu podvrgnuti sve većem broju ucenjivača recenzijama potvrđuje i Martina Nimac Kalcina, savetnica u turizmu i nekadašnja dugogodišnja predsednica Zajednice porodičnog turizma Hrvatske privredne komore.

- O lažnim recenzijama ili pretnjama njima slušala sam prošlih godina, a čujem da se ponavljaju i ove. Pojedini gosti znaju da ucenjuju domaćine kako bi smanjili cene smeštaja, a najviše sam to čula od iznajmljivača van Splita koji primaju turiste na duže vreme, nedelju ili dve. Dođu i žale se kako ne valja ovo i ono, izmišljaju razloge, da je neuredno, da nije to ono što su videli na fotografijama, da je u blizini drugih objekata... A sve to kako bi spustili cenu - kaže ona.

Nisu samo u pitanju oni koji plaćaju na ruke domaćinu nego to rade i gosti koji su rezervisali smeštaj putem onlajn platformi. Pišu, na primer, Airbnb-u da su nezadovoljni i naknadno traže popust.

Kako god bilo, negativne recenzije i ocene apartmana i kuća za odmor ne bi trebalo ignorisati. Važno je odgovoriti na svaku, sviđala vam se ili ne. Najbolje je sačekati da odgovorom malo, da biste izbegli svoju burnu reakciju. Svoj utisak o gostima iznesite smirenim i ljubaznim tonom, ali budite jasni i konstruktivni.

Naravno, bilo bi poželjno ne zavisiti samo od jedne onlajn platforme za bukiranje. Pokušajte iznajmljivati turistički smeštaj i putem nekih drugih kanala, a bilo bi dobro imati i sopstvenu internet stranicu na kojoj ćete i vi i vaši gosti moći ostavljati svoje komentare i utiske.

(Kurir.rs/Telegraf, Slobodna Dalmacija)