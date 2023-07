NIKAKO NE PRODUŽAVAJTE ROK OTPLATE STAMBENOG KREDITA: Banke nas ionako "deru", a može da bude još i gore, važan je ovaj korak

Stambeni kredit banci može se vremenski produžiti, što bi smanjilo mesečnu ratu, ali se onda plaća veća kamata u totalu, kaže Vladan Vasić, finansijski konsultant.

- Naravno da niko ne voli poskupljenja i povećanja. To su povećanja troškova i to nas je zadesilo, a rezultat su monetarne intervencije centralnih banaka koje treba da zaustave inflaciju. Ako je nešto pozitivno u ovoj priči - to je da se inflacija zaustavila i krenula da se spušta, ali očigledno nedovoljno da bi centralne banke tek tako odustale od povećanja referentnih kamatnih stopa - naveo je Vasić.

Prema njegovim rečima, inflacija brzo poraste, ali sporo odlazi iz naše privrede. Kako kaže, ona trenutno pada, ali bi tek 2025. godine mogli da očekujemo da dođe na dva odsto i do tada mora da postoji režim restriktivne monetarne politike.

- Sa druge strane, kada mnogo stežete kaiš, onda usporavate privrednu aktivnost. Ako su cene kapitala i novca visoke, vi odustajete od kupovine ili smanjujete kupovinu. Vi tako usporavate inflaciju, ali neko neće prodati neki proizvod ili će ga prodati u manjoj količini - istakao je Vasić.

Prema Vasićevoj oceni, hrana je ta koja pravi veliki pritisak na inflaciju i naše budžete. Kako kaže, Narodna banka Srbije radi dobar posao, uz mere Vlade da se poboljša ponuda i da se pospeši poljoprivreda kako bi proizvodi bili dostupniji i cene se oborile.

Kada je reč o opterećenju koje povećanje stambenih kredita predstavlja za građane, on je podsetio da je NBS merama s kraja prošle godine predvidela mogućnost da svako ko oseća potrebu da produži period trajanja kredita i na taj način smanji mesečnu ratu - može to da učini. To jest, da neko to inicira sam, ili da to inicira banka.

- To je recimo produžetak gotovinskog kredita do tri godine, a stambenog do pet godina. To treba koristiti samo u izuzetnim slučajevima zato što samim produžavanjem perioda trajanja ugovora vi plaćate više kamate u totalu. Možda će u ovoj situaciji značiti nekome da smanji ratu za 30, 40 ili 50 evra i da vam to ostane u budžetu, a da vremenski produžite. Vodite računa da produžavanjem plaćate i veću kamatu u totalu - rekao je Vasić.

Prema njegovim rečima, savet koji se nudi u ovoj situaciji jeste da se povećaju lični prihodi ili smanje lični troškovi.

- Ako možete da nađete neki dodatni izvor prihoda, da zaradite, to je jedna mera. Druga je da pogledate sve vaše troškove koje imate mesečno i čega bi se mogli odreći - da smanjite taj trošak. Ako ste ranije nečeg kupovali tri - sada možda dva - savetuje Vasić.

