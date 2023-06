TERMINI ZA PASOŠE PLANULI U ovom periodu gotovo je nemoguće doći na red! Ipak OVDE možete i BEZ ZAKAZIVANJA! Evo šta vam sve treba

Letnji odmori već su počeli, a pravi bum očekuje se početkom jula. Iako je dosta ljudi u Srbiji već isplaniralo letovanje, jedna stvar može da im upropasti dugo očekivani odlazak na plažu - pasoš koji je prestao da važi ili to uskoro postaje! Proverili smo kada ima slobodnih termina za vađenje pasoša, i zaključak je - nešto više tek od sredine jula!

Prvi slobodan termin za nov pasoša od 3. jula, više od sredine jula

Termin za vađenje novog pasoša možete zakazati elektronski preko eUprave, gde je potrebno da kreirate svoj nalog, a lista slobodnih termina objavljuje se na svake 4 nedelje. Tako se sada mogu zakazati termini zaključno sa 20. julom.

Kako se uveliko bliži sezona odmora skoro svi termini u Beogradu su zakazani. Prvi slobodan tek je u prvoj nedelji jula! I to tek nekoliko njih, koji se vrlo brzo popunjavaju.

U PS Voždovac prvi slobodan termin tek je 10. jula, a i tada ih nema puno, pa budite brzi i zakažite na vreme. Više slobodnih termina ima od 15. do 20. jula.

PS Čukarica prvi slobodan termin ima tek 7. jula, a najviše od 17. jula. Na opštini Stari grad malo je rasterećenije, a prvi slobodan termin je od 3. jula dok je najviše slobodnih od 10. pa sve do 20 jula.

Slična situacija kao u Starom Gradu je i u PS Rakovica gde je se već od 1. jula mogu zakazati termini za vađenje novog pasoša, a najviše slobodnih ima od 17. jula.

Na Novom Beogradu je sve bukirano do 11. jula, a već od 14. jula pa so 20. slobodni su skoro svi termini. U PS Zemun situacija je slična a građani po novi pasoš, ako zakažu na vreme mogu već od 14. jula od kada ima mnogo slobodnih termina.

Stanovnici Zvezdare po nove pasoše mogu čak i u junu, i to od 27. juna, a dosta slobodnih termina slobodno je od 4. jula. Na Vračaru takođe ima slobodnih termina u junu i do od 29. junu, dok je prvi slobodan termin u julu 3. jul, a najviše slobodnih termina za izdavanje pasoša ima od 10. jula, pa sve do 20. jula.

foto: Shutterstock

Kako do pasoša bez zakazivanja na eUpravi

Ukoliko vam je termin za vađenje pasoša potreban hitno, a na eUpravi nema termina, po pasoš možete i u one policijske uprave koje nisu na ovom portalu. Napominjemo da pasoš ne morate da izvadite u opštini u kojoj živite, već u bilo kojoj. To znači da oni koji imaju adresu prebivališta, recimo, na Vračaru mogu da izvade ličnu kartu u policijskoj stanici u Sopotu.

Kada smo već kod prigradskih opština, policijske stanice u sedam opština ne pružaju mogućnost elektronskog zakazivanja termina. Reč je o opštinama: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin. Tu, dakle, možete da odete i okušate sreću, mada se ovde često stvaraju gužve baš iz ovog razloga.

Koliko košta vađenje pasoša

Ako pasoš važi svega narednih 6 meseci plaća se samo taksa od 3.600 dinara, a ako je do isteka ostalo više od 6 meseci onda je taksa za izdavanje pasoša 4.200 dinara.

Međutim, ukoliko ste pasoš izgubili morate na sve to platiti taksu od 900 dinara. Ista situacija je i ako želite da dobijete pasoš po hitnom postupku, kada na sve prethodne takse plaćate taksu od 5.000 dinara za izdavanje po hitnom postupku. Znači, koštaće vas 8.600 (ukoliko do isteka pasoša ostalo šest meseci) ili 9.200 dinara (ukoliko pasoš ističe za više od šest meseci).

Ukoliko ste pasoš izgubili, na ove iznose (i za standardnu proceduru i za izradu po hitnom postupku) dodajte još 900 dinara.

Koliko košta izrada pasoša za decu

Cena izrade pasoša za decu iste su kao i za punoletne osobe.

Koji je rok važenja pasoša

Pasoši za odrasle važe 10 godina, a dečiji pasoši, odnosno pasoši maloletnih osoba, imaju kraći rok važenja nego što je to slučaj kod odraslih.

Deci uzrasta 14 i više godina izdaje se pasoš koji važi koliko i za odrasle, odnosno 10 godina.

Deci uzrasta od 4 do 14 godina MUP Srbije izdaje pasoš koji važi 5 godina, a mališanima mlađim od četiri godine pasoš važi 3 godine.

Dakle, ako imate decu mlađu od 14 godina, nemojte se pouzdati u to da sigurno važi jer ste ga izvadili kad i vaš. Ukoliko dete nema važeći pasoš, sasvim sigurno će vas naša policija vratiti sa granice.

Potrebna dokumentacija za izdavanje pasoša

Kako biste izvadili biometrijski pasoš za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici prema mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva.

Pri samom podnošenju zahteva potrebna su vam određena dokumenta:

važeća lična karta iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva

pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni

dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša

Pored gore navedenih obaveznih stavki može se priložiti: Fotografija veličine 50X50mm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini) ali to nije obavezno, dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka u pisanoj formi. Za hitne slučajeve, dokaz koji potvrđuje hitnost.

foto: Shutterstock

Uverenja se nabavljaju po službenoj dužnosti

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata: uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih i izvoda iz matične knjige umrlih.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Šta je od dokumenata potrebno ako pasoš vadite deci

Od dokumenata za vađenje pasoša deci, potrebno je roditelji, odnosno staratelji, prilože svoju ličnu kartu i sve ostalo isto kao i za odrasle.

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

Šta ako su roditelji razvedeni

Ukoliko su roditelji razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je dete povereno na samostalno staranje. Tom prilikom je potrebno priložiti pravnosnažnu presudu o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka dogovoreno zajedničko starateljstvo, a u slučaju da jedan od roditelja nije prisutan, zahtev podnosi jedan roditelj, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Pasoš se može izdati bez saglasnosti drugog roditelja samo u slučajevima koje je moguće pravno dokazati, kao što su smrt jednog roditelja, nepoznato prebivalište jednog roditelja i slično. To je moguće i u situacijama kada je odlukom suda dodeljeno puno starateljstvo jednom roditelju ili je posebnom odlukom suda dozvoljeno jednom roditelju izdavanje pasoša.

Gde pasoš mora da važi 3, a gde 6 meseci od datuma povratka

Za većinu zemalja, pasoš mora da bude važeći još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja, ali neke zemlje, koje su inače popularne turističke destinacije i građanima Srbije, traže da taj rok bude čak 6 meseci.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, pasoš mora biti važeći najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengenskog prostora i pasoš mora biti izdat u prethodnih 10 godina. Znači, to je pravilo i ako putujete u Grčku, Hrvatsku, Bugarsku...

Međutim, ukoliko putujte u Tursku ili Egipat, pasoš mora biti važeći najmanje 6 meseci nakon planiranog datuma povratka iz zemalja. Ovo važi i za većinu dalekih destinacija, interkontinentalnih, koje su u ponudi naših turističkih agencija. Za Tunis je minimum nešto manji i iznosi 150 dana.

U Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Republiku Srpsku može ući samo sa važećom ličnom kartom, dakle za ove zemlje vam ne treba pasoš.

Preuzimanje pasoša

Nakon podnošenja zahteva ostaje vam samo da sačekate kako biste podigli svoj novi pasoš. Rok koji je propisan zakonom je do 30 dana, međutim u realnosti to bude mnogo kraći period.

Kada vaš pasoš bude spreman i odete po njega, potrebno je poneti ličnu kartu kao i stari pasoš kako bi bio poništen.

Preuzimanje pasoša ne možete da zakažete. Potrebno je da dođete lično i da čekate.

Kurir.rs/Blic