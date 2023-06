DA LI JE REŠENJE NA VIDIKU? CENA OD 200 DINARA JE TEK POČETNA! Nastavljeni pregovori sa proizvođačima malina

Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković danas se u Ivanjici sastala sa proizvođačima maline iz ivanjičkog kraja kako bi razgovarala o trenutno najaktuelnijoj temi - ceni maline čija je berba već krenula u ovom kraju. Razgovoru su prisustvovali i predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović i predsednik Asocijacije malinara Dobrivoje Radović.

"Država je do sada mnogo pomogla malinarima i nastavićemo i dalje da pomažemo. Pored moratorijuma na prošlogodišnje kredite, država je omogućila i nove kredite za male i srednje hladnjače koje su ostale dužne primarnim proizvođačima, kako bi izmirile dugovanja. I mislim da je to jako dobar start za novu otkupnu sezonu" istakla je ministarka.

Glavna tema sastanka bila je cena koja se pojavila na tržištu i kako ministarka ističe to je samo početna cena.

"Prva akontna cena koja se pojavila na tržištu je 200 dinara i to je početak. U ovom trenutku strahujem da li će biti dovoljno maline i da li će ona biti odgovarajućeg kvaliteta zbog obilnih padavina koje su bile i mislim da je to mnogo veći problem. Država je procenila neprodatu količinu maline na 300 dinara po kilogramu i to je cena robe koja će biti data u zalogu banci za kredit koji je obezbeđen preko Poštanske štedionice" dodala je resorna ministarka.

Kako ministarka Tanasković ističe zaštita primarnog proizvođača je prioritet države Srbije.

"Ono što je jako bitno jeste da primarni proizvođač dobije prvo ono što je prošle godine prodao, a na kraju krajeva mora i ove godine da bude zadovoljan, ne sme na njega da se svali gubitak hladnjačara iz prethodnog perioda. To je ono što je bitno i što jeste poruka države, moramo da štitimo primarnog proizvođača, ne smemo da dozvolimo da poljoprivrednik kaže da više neće da se bavi proizvodnjom maline zato što iz godine u godinu nema sigurnost" istakla je Tanaskovićeva.

Ministarka je poručila ovom prilikom primarnim proizvođačima da se ne zaleću i da moraju imati papir i ulaznu dokumentaciju za svaku prodaju.

"Ići će kontrole, vrlo ćemo strogo pratiti i kontrolisati tokove novca, moramo da uvedemo u legalne tokove otkup svog voća i generalno cele poljoprivrede", rekla je Tanaskovićeva.

Kurir.rs/Telegraf Biznis