AKO POSEĆUJETE OVAJ SAJT NEĆETE DOBITI KREDIT OD BANKE! Vodite računa, jer za 5 minuta zadovoljstva IZGUBITE STAN, KOLA, LETOVANJE

Nekoliko minuta zadovoljstva može vas koštati stana, automobila ili letovanja, a možda čak i braka ili ljubavne veze! Ako vam zatreba bilo koja vrsta kredita, a ljubitelj ste sajta Onlifans i na njemu golih žena i muškaraca, nećete moći dobiti pomoć od banke.

Bankarima je, kažu, neugodno da saopšte klijentu zbog čega ga odbijaju, a još je teže ako dođe s partnerkom ili partnerom, pa tad mogu da nastanu razne neprijatne situacije.

Trošenje novca na takve porno-sajtove identično je trošenju novca na onlajn klađenje i oni koji to čine za bankarski sistem su nepouzdani, kritični, zavisni... Kako god da ih okarakterišu, na kraju se svodi da im se kreditne pozajmice ne odobravaju. Sve te vrste uplata evidentiraju se kao rizične po dalji odnos s klijentom!

- Imam redovna primanja, stalni posao, redovne obaveze prema banci sam ispunjavao na vreme, ali kad sam odlučio da uzmem kredit da bih kupio nešto skuplji polovni automobil - odbijen sam. Nigde direktno nije napisan razlog, ali mi je kreditna savetnica u banci u neformalnom razgovoru pomalo stidljivo objasnila o čemu se radi. Bio sam zbunjen, pa i postiđen pred njom, nije mi ni na kraj pameti bilo da bi to moglo da se desi zbog Onlifansa - priča za Kurir muškarac koji nas je pozvao da pita da li je svuda takva praksa:

Onlifans (OnlyFans) sve je popularniji sajt na kojem sve žene i muškarci koji to žele mogu da postavljaju eksplicitne fotografije i video-zapise, da imaju lajv uključenja.

- Istina je da sam u poslednjih pet-šest meseci imao više uplata ka tom sajtu na različite devojke. Tu sam tražio utehu posle raskida višegodišnje veze, koja je trebalo da se završi brakom. Nisam želeo da ulazim u bile kakve odnose s devojkama jer sam bio depresivan, pa mi je sajt davao malo oduška. A eto, nisam imao pojma da se sve tako može završiti.

Da svaki korisnik banke koji konkuriše za dobijanje pozajmice prolazi kroz rigorozan "skener", potvrđuje za Kurir Dušan Uzelac sa portala Kamatica:

- Banke vrše kontrolu svakoga ko želi kredit. Pristup je individualan od klijenta do klijenta i od banke do banke. Banka ima pravo da proveri transakcije klijenta i da ga odbije ako je nešto sumnjivo, u smislu da im on možda neće vratiti novac. Banke imaju svojevrsno "diskreciono pravo" da ne stupe u saradnju s nekim klijentom, to jest da mu ne daju kredit, a čak ne moraju ni da daju objašnjenje zbog čega.

I Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva kaže da uplaćivanje članarine na Onlifansu može biti sporno za dobijanje kredita.

- Logično je da banka odbije klijenta koji neracionalno troši novac, na primer, na sajtove s porno-sadržajima ili kladionice. Banka kada razmatra da li nekome da da kredit, proverava istorijat transakcija - - kaže Gavrilović:

- Ako klijent, na primer, redovno plaća svoje obaveze, ali ima i neracionalno trošenje, koje je možda uvećano u poslednje vreme, banci to može da bude sumnjivo. A banka ne želi da daje pozajmice nekome ko možda neće izmirivati svoje obaveze na vreme. Zato se uvek isprate transakcije klijenta koji konkuriše za kredit. Odbijaju se oni koji daju novac na onlajn klađenje, a i ovo, baš kao i klađenje, može da bude pokazatelj neracionalnog trošenja.

Mogu vas odbiti i bez vaše "krivice" Ponekad bankarski kriterijumi variraju Dušan Uzelac sa portala Kamatica za Kurir kaže da nisu samo navike klijenata ono što određuje da li će neko dobiti kredit ili ne: foto: Shutterstock - Deluje da su banke statične, a zapravo su veoma dinamične. Moguće je da, na primer, neka banka od početka do kraja meseca varira u tome šta dozvoljava ili zabranjuje - objašnjava Uzelac: - To znači da ako u pogrešno vreme u pogrešnoj banci tražite kredit, mogu da vas odbiju, a da to nema nikakve veze s vama. I onda na kraju meseca mogu da popuste s kriterijumima, ako imaju neki target koji moraju da postignu.

Suprotnog mišljenja je Vladimir Vasić, bankar i finansijski konsultant, koji veruje da korisnici Onlifansa nisu u kategoriji "rizičnih":

- Banka je ipak ta koja zarađuje, kojoj je u interesu da zaradi na pozajmljivanju novca. Odbijenica za kredit zbog korišćenja takvih sajtova, barem po mom mišljenju, nema veze s realnošću.

