KRALJ KRIPTOVALUTA PROMENIO ISKAZ! Otkrio gde je nabavio lažni pasoš, pa se ovako pravdao pred sudijom

Do Kvon i Hond Čan Jun promenili su iskaze na današnjem ročištu u Osnovnom državnom tužilaštvu i sudiji objasnili da su lažne pasoše Kostarike i Belgije nabavili preko agencije u Singapuru.

Do Kvon je tražio da za to delo samo on bude kažnjen. Pred sudijom Ivanom Becić danas su iznete završne reči, a ona je najavila da će presudu doneti 19. juna.

Do Kvon je sutkinji rekao da se tek juče prvi put upoznao sa nalazima Interpola u koji ne sumnja, a koji govori da njihove putne isprave nisu regularne.

"Pasoše smo nabavili preko agencije iz Singapura koja nudi ekonomska državljanstva. Takvu praksu imate i u Crnoj Gori. S obzirom na to da smo tokom apliciranja za pasoše Granade odbijeni, a prilikom apliciranja za pasoše Kostarike naša aplikacija je prihvaćena, nisam imao razloga da sumnjam u to. Ovakvi vidovi sticanja dokumenata nisu retkost, imaju ih brojne države poput Grenade, Dubaija, Portugala, pa i Crna Gora u kojoj je potrebno ulaganje od 250.000 evra. Mi smo se prijavili za ove pasoše preko agencije koju su mi preporučili prijatelji koje poštujem. Bilo bi teško poverovati da osoba o kojoj se toliko mnogo zna prihvati da putuje sa lažnim pasošem i iako ne znam koji je obim saobraćaja privatnim avionom iz Podgorice pokušaj da odem privatnim avionom iz Podgorice bio bi ravan samoubistvu", rekao je Do Kvon.

On je od sudije tražio da ukoliko će ih proglasiti krivim kazni samo njega.

(Kurir.rs)