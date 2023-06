VLADIMIR LUČIĆ: Telekom Srbija će i ove godine isplatiti dividende, svetska kriza nije ugrozila našu razvojnu strategiju

Iako je prošla godina bila izazovna jer je posle pandemije korone došlo do ogromne svetske krize izazvane ratom u Ukrajini, "Telekom Srbija" je pokazao svoju finansijsku snagu da zadrži, pa čak i pojača svoj razvoj. Da je to tako pokazuju i prihodi od 120 milijardi dinara što je rast od 11 odsto u odnosu na 2021. godinu.

To kaže Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbije, i dodaje da su takvim finansijskim rezultatima doprinele i investicije koje su omogućile da se značajno unapredi kvalitet i pokrivenost mobilne telefonije poput instaliranja više od 2.000 novih baznih stanica, što je rekord.

Ima li još rekorda koji se vezuju za ulaganje u razvoj i podizanje kvaliteta?

Naša optička mreža je prošla pored 1.35 miliona domaćinstava i time smo Srbiju stavili u rang razvijenih zemalja. Ono što je posebno značajno jeste da smo prošle godine imali više od 100.000 novih korisnika televizije i interneta sto je fanatističan rezultat.

Da li to znači da svetska kriza nije ugrozila razvojnu strategiju Telekoma i da li su zbog toga i finansijski rezultati bolji?

Svetska kriza nije ugrozila razvojnu strategiju Telekoma Srbija. Na to ukazuju i podaci da smo u 2022. godini došli do rekordnih 120 milijardi dinara prihoda što predstavlja rast od 11% u odnosu na 2021. godinu. Takođe, EBITDA je 49.4 milijardi što je rast od 10%.

Kada je reč o konsolidovanom izveštaju na nivou Grupe prihodi su 168 milijardi, što predstavlja rast od 8% i EBITDA je 68 milijardi što je rast od 23%. Treba da kažem da smo najveći rast imali u segmentu TV korisnika koji je 1.651.000 što je više za 12.5% kao i interneta gde smo prešli 1.500.000 korisnika i zabeležili rast od 8%. Ovakav broj korisnika dodatno ojačava poziciju Telekoma Srbija i trend je takav da će rast prihoda i korisnika biti siguran u sledećih pet godina.

foto: Zorana Jevtić

Optimista ste u vremenu koje je neizvesno zbog svetske krize. Da li optimizam zasnivate na razvojnom planu kompanije, koji ste vi definisali?

Kada bismo, recimo poredili rezultate Telekoma Srbije 2022. sa onima iz 2018, kada smo krenuli naš razvojni ciklus, videli bismo da je prihod povećan za 35% odnosno da je povećanje 273 miliona eura, a EBITDA je uvećana za 215 miliona evra, što je duplo više od 2018. godine kada je iznosila samo 210 miliona evra.

To samo govori koliko suštinski menjamo našu kompaniju na bolje i koliko smo bili u pravu što smo krenuli u novi investicioni ciklus. Da nismo to uradili našaEBITDA koje je bila 2018. oko 200 miliona evra sada bi umesto 425 bila približno nula i Telekom Srbija bi definitvno bio gubitaš bez ikakvih šansi da se vrati u telekomunikacionu igru.

Pošto ste u telekomunikacionoj igri, da li to znači da vam je i profit veći nego 2021. godine i da će akcionari dobiti dividende?

Što se tiče profita i dividendi možemo obradovati akcionare da će Telekom Srbija i ove godine isplatiti dividende. I pored značajnog skoka kamata ostvarili smo profit veći nego 2021. godine i on iznosi 13.3 milijardi dinara. Profit bi bio skoro 3.5 milijardi dinara veći da su kamate bile na nivou 2021.

I pored toga ponavljam, uspeli smo da rastom prihoda nadoknadimo ovu razliku i da imamo veći profit. Dividende će biti isplaćene u vrednosti 50% profita i iznosiće 6.7 milijardi dinara. Ovim putem bih podsetio da je Telekom za svojih 26 godina postojanja isplatio preko milijardu eura dividendi akcionarima.

U grupi nisu baš svi uspešni, poput Arene, koja je zabeležila gubitke. Koliki je minus ?

Jedan od ključnih razloga našeg uspeha jeste i naš sportski kanal Arena. Arena je prošle godine postala bogatija za Premijer ligu. Ovo upotpunjavanje i kompletiranje naše ponude sportskog sadržaja i glavni je razlog zašto smo prošle godine imali značajan rast novih korisnika na nivou Grupe. Arena je postala najznačajnija medijska kuća u regionu i prisutni smo u skoro 4 miliona domaćinstava u 6 zemalja bivše Jugoslavije. Sve ovo ukazuje da će prihod Arene u narednom periodu značajno rasti, kako od marketinga, tako i od distribucije drugim operatorima u regionu, ali i od direktne prodaje Arena cloud aplikacije.

foto: Zorana Jevtić

Niste mi odgovorili koliki je gubitak Arene?

Veliki investicioni ciklus u sportska prava koji je ključan za nastavak brzog rasta grupe jeste razlog što je Arena, ako se gleda nezavisno, u 2022. godini imala gubitak od oko 100 miliona evra, na koji smo mi svakako računali, jer u početnom ciklusu morate da podnesete takav trošak, da biste napravili platformu od koje ćete na kraju prihodovati. Trend rasta prihoda je takav da će Arena do 2025. postati nezavisan profitni centar tj. da neće više biti samo podrška u ponudi čitavoj Telekom Srbija Grupi nego i nezavisan profitni centar koji će donositi dodatni profit Grupi.

Hoće li će profit doneti i preuzimanje Globatela o čemu javnost priča. Da budem preciznija, da li je tačno da je to vaša nova akvizicija?

Nameravamo da preuzmemo Globatel i mislimo da je to dobar poslovni potez. Svi oni koji analiziraju bilanse Globatela treba da znaju da MVNO veći deo svog prihoda daje operatoru od koga iznajmljuje mrežu u ovom slučaju je to bio operator A1. Kada saberete Globatelovu zvaničnu EBITDA i deo koji su plaćali A1, dođete do prave vrednosti profita ovog operatora. To će posle završetka akvizicije biti deo profita Telekoma Srbija. Oni imaju 92 hiljade aktivnih korisnika, pretežno među mladima, a to je segment gde je MTS u zadnjih desetak godina imao pad tržišnog udela. Novi korisnici i novi pod brend omogućiće nam novi rast u ovom segmentu. O detaljima komercijalne ponude ne mogu da pričam zbog poslovne tajne, ali mogu reći da je ponuda koju smo dobili povoljnija od one kojom se licitira u javnosti.

U javnosti se licitira, bar sam ja tako čula, da ste uspostavili i saradnju sa Bank of America. Ima li istine u tome ili je i to poslovna tajna pa ne želite da govorite?

Ne mogu vam potvrditi ime velike finansijske banke sa kojom smo skoro potpisali ugovor. Ta velika, i za nas kao kompaniju veoma značajna vest, biće vrlo brzo objavljena. Ono što je sigurno, to je da će nam taj ugovor osim stabilnog poslovanja i nastavka našeg razvoja omogućiti i lakše stvaranje partnerstava sa američkim kompanijama. Naime u aprilu smo imali sastanak sa top menadžmentom Amazona a u sledećih par meseci imaćemo sastanke sa svim velikim digitalnim kompanijama kao Apple, Facebook , Netflix itd. Cilj nam je da napravimo strateška partnerstva sa najvećim digitalnim kompanijama na svetu kako bi ojačali poziciju naše kompanije.

Da li je ta banka tražila posebne garancije da ste sposobni da vratite novac ?

Karakteristika svih kredita koje smo uzeli tokom 2022., kao i najnovijeg, da su oni uzeti bez ikakvih garancija Telekoma Srbija. Po tome smo, sasvim sam siguran, jedinstveni na srpskom tržištu. Znači da velike svetske banke veruju u naš biznis plan i mislim da je to jedan od najboljih dokaza transparentnog i dobrog vođenja kompanije. Ističem da striktno vodimo računa da nivo zaduženosti kompanije ne pređe 3,5 x EBITDA, što je standardan nivo zaduženosti za telekomunikacionog operatora koji je u ekspanziji.

Ako sam vas dobro razumela novac dobijate jer vam banke i drugi partneri veruju da je vaša razvojna strategija dobra i da Telekom nije na stranputici?

Telekom Srbija je definitvno na dobrom putu razvoja. Na svim sastancima sa najvećim finansijskim institucijama sveta kao i najvećim digitalnim kompanijama kada prezentujemo našu strategiju i ko smo mi sa ponosom mogu da istaknem iskreno oduševljenje najvećih svetskih igrača sa tim šta smo uradili za kratak vremenski period a pogotovo šta planiramo i kako mi vidimo telekomunikacionu budućnost za 10 i 15 godina. Zato smatram da će Telekom Srbija iskoristi snagu koju ima u razvoju sadržaja i digitalnih servisa i moć interneta da to ponudi čitavom svetu i da ćemo kao kompanija postati svetski telekomunikacioni igrač.

Da li zbog tog statusa nastavljate da širite i svoju poslovnu mrežu u drugim državama van regiona i šta je sledeći korak u toj oblasti?

Telekom Srbija i dalje nastavlja da širi svoje poslovanje. Posle Švajcarske i Severne Makedonije na redu su Nemačka (gde tokom juna otvaramo prve poslovnice) i Turska gde u septembru krećemo sa prodajom TV paketa. Imamo jasnu strategiju da povećamo značajno broj naših korisnika u dijaspori nudeći im TV paket, mobilnu telefoniju i digitalne servise.

Ono što jeste impozantno je da ćemo do kraja godine faktički poslovati na tržištima koja zajedno imaju preko 200 miliona stanovnika. Nastavljamo i sa daljim razvojem našeg Fonda za finansiranje start-up kompanija. Do sada smo odabrali 9 start up projekata koje finansiramo. Ove godine ćemo nastaviti sa pronalaženjem novih digitalnih ideja. Takođe smo ove godine potpisali i strateško partnerstvo sa američkim gigantom kompanijom Majkrosoft, koji će podržati naše investicije u startape.

Imate li ideju kako da da vas podrži Evropski parlament i da otklonite nedoumice oko vašeg poslovanja?

Odluke Evropskog parlamenta i sve što se dešavalo su dobra lekcija United Grupi de ne može da se uradi sve što se želi i pored agresivne medijske kampanje i ulaganja miliona eura u kompanije za lobiranje kao što je Britanski Highgate. Od 14 ciljanih amandmana usvojena su dva gde se pominje Telekom Srbija, a prvi put se United Grupa pominje u amandmanu 17c zbog medijskih pritisaka koje su primenjivali na evro parlamentarce.

Duboko poštujemo odluke evropskog parlamenta i smatramo da ćemo našom otvorenošću i transparentnošću otklonite sve nedoumice o poslovanju Telekoma Srbija, pre sledećeg izveštaja. Smatramo da evropski parlament treba da pohvali primer Telekoma Srbija jer mi promovišemo saradnju sa evropskim institucijama, kompanijama i medijima. Mi smo partneri EIB, Euronews-a i Vodafona i prva smo srpska kompanija koja je otvorila predstavništvo u Briselu.

O produkcijskom tržištu Pored telekomunikacione delatnosti Telekom Srbija postaje i značajna produkcijska kompanija. Kako se nosite na tom tržištu?

Potpuno je evidentno da je Telekom Srbija pomerio granice naše produkcije. Činjenica je da su ulaganja u filmsku industriju značajno povećana u poslednjih nekoliko godina. Osim filmskog centra koji je povećao svoj budžet za više od 40 puta na jednu milijardu godišnje Telekom Srbija se pridružio od 2018. ulaganju u sopstvenu produkciju sa budžetom od 2 milijarde dinara godišnje.

Telekom Srbija je doneo još dve dodatne vrednosti. Prvo, intenzivno radimo na internacionalizaciji naših serija i već sad ih prodajemo na 5 kontinenata. Drugo, razgovaramo sa vlasnicima najvećih platformi o koprodukcijama i plan nam je da neke od njih dovedemo u Srbiju da imaju sopstvene studije i produkcione centre. Sve to će doprineti daljem razvoju filmske industrije.

U javnosti se percepira da vaša kompanija izdvaja velika sredstva za serije i honorare glumaca. Ima li istine u ciframa koje su se pojavile u javnosti i da li su iz vaše kuće plasirane?

Činjenica je da je Telekom Srbija radio sa više od 15 različitih produkcionih domaćih kuća kako bi svima dao šansu. Činjenica je i da Telekom Srbija ni jedanput nije sugerisao niti se mešao sugestijama oko izbora glumaca i ostalih radnika na filmu. Činjenica je da Telekom Srbija ni na jedan način nije zvao glumce da vrši bilo kakav pritisak na njih i činjenica je da se drži svojih ugovora i poslovne tajne te Telekom Srbija nikome nije dao niti jedan podatak iz ugovora koji imamo sa lokalnim produkcijama. Sve što radi Telekom Srbija jeste u duhu razvoja srpske kinematografije i to su činjenice koje moraju da se konstatuju i respektuju.

(Kurir.rs/Blic)