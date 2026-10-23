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Zbog blokade puteva i većih troškova transporta zavladala je nestašica paradajza, paprika i grožđa, što podstiče rast cena i povećava zavisnost od uvoza iz zemalja poput Španije i Albanije, upozorila je najveća italijanska kvantaška pijaca voća i povrća Centro Agroalimentare Roma (CAR).

Obustavljena proizvodnja italijanske testenine

Problemi su zahvatili i prehrambenu industriju. Proizvođač testenine Rummo iz Kampanije obustavio je proizvodnju jer mu je ponestalo sirovina.

Izvršni direktor kompanije Kozimo Rumo (Cosimo Rummo) rekao je za dnevni list la Repubblica da se sa sličnim teškoćama suočava gotovo svaki veći proizvođač testenine u susednoj Apuliji. Većina italijanske proizvodnje testenine zaustavljena je ili je na pragu obustave, dodao je Rumo.

La Molisana, proizvođač testenine sa sedištem u Molizeu, takođe je izvestila o znatno smanjenoj proizvodnji, dodajući da je posegnula za zalihama pšenice i pšeničnog griza. Poljoprivredno udruženje Confagricoltura upozorilo je pak da će proizvođači na Siciliji morati da unište velike količine lako kvarljivih proizvoda ako se transport uskoro ne normalizuje.

Prema izveštaju istraživačke grupe European House-Ambrosetti (TEHA Group), objavljenom u septembru, italijanska industrija testenine prošle godine je ostvarila prihod od 13,5 milijardi evra.

Država najavljuje 150 miliona evra pomoći

Italijanska vlada najavljuje dodatnu pomoć drumskim prevoznicima. Nakon sastanka sa njihovim predstavnicima u utorak, zamenik ministra infrastrukture Edoardo Riki (Edoardo Rixi) rekao je da će uskoro biti dostupan paket mera podrške vredan više od 150 miliona evra.

Demonstranti su prošle nedelje pokrenuli blokadu saobraćajnica i luka na Siciliji i na jugu Italije, što je rezultiralo pražnjenjem polica u prodavnicama i dugim redovima na benzinskim pumpama.

Vinćenco Aleća (Vincenzo Aleccia), predsednik udruženja drumskih prevoznika u Trapaniju, lučkom gradu na zapadu Sicilije, rekao je za Rojters da je svestan ozbiljnosti situacije, ali je naglasio da je reč o mirnom protestu u interesu građana jer rast cena pogađa sve.

Aerodromi ostaju bez kerozina, protesti se nastavljaju

Agencija za upravljanje vazdušnim saobraćajem ENAV izvestila je u sredu da su aerodromi Krotone i Ređo Kalabrija zbog zastoja u isporukama ostali bez kerozina. Piloti zato moraju da napune avione dovoljnom količinom goriva na aerodromu sa kog su poleteli, odnosno stigli, poručili su iz ENAV-a.

Sicilijanski odbor za drumski transport (CTS) objavio je u utorak da odustaje od blokade pošto se ministar saobraćaja Mateo Salvini (Matteo Salvini) sastao sa udruženjima u Milanu, a vlada je najavila da kreće isplata već najavljenih 480 miliona evra podrške. Prevoznici u Kalabriji i u drugim delovima južne Italije poručili su pak da nastavljaju sa protestima minimalno do novog sastanka u ministarstvu koji je zakazan za 27. oktobar u Rimu.