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U Srbiji 91,2 odsto domaćinstava ima internet priključak, što je 1,1 procentni poen više nego 2025. godine, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku (RZS), objavljeno danas.Najviše domaćinstava koja imaju internet priključke je u Beogradu (95,3 odsto), u Regionu Vojvodine 89,9 odsto, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije 89,8 odsto i u Regionu Južne i Istočne Srbije 88,9 odsto.

Računare u Srbiji ima 68,7 odsto domaćinstava što je tri procentna poena manje nego prošle godine.

U poslednja tri meseca računar je koristilo 69,7 odsto anketiranih, što je bilo 2,1 procentni poen manje nego ; 2025. godini.

RZS je naveo da širokopojasni internet konekciju poseduje 91,2 odsto domaćinstava u Srbiji.

Internet nikad nije korisilo 4,6 odsto stanovništva

Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 91,8 odsto lica, dok ga 4,6 odsto lica nikada nije koristilo.

U Srbiji je u poslednja tri meseca više od 88 odsto lica, korisnika interneta, koristilo internet više puta u toku dana.

Više od 86 odsto internet populacije u Srbiji, kako je pokazalo istraživanje, ima nalog na društvenim mrežama.

Kuopovini ili poručivanje u poslednja tri meseca obavilo je 56,8 odsto korisnika interneta, dok je istovremeno internet bankarstvo koristilo 44,7 odsto ispitanih.

Sva preduzeća na mreži

Za potrebe poslovanja, internet koristi 100 odsto preduzeća u Srbiji, dok veb-sajt ima 85,8 odsto.

Tokom 2025. godine 28,8 odsto domaćih preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta.

RZS sproveo je ove godine dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija.

Prvo se odnosilo na domaćinstva i pojedince, a drugim su bila obuhvaćena preduzeća.

Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, a bila su obuhvaćena domaćinstva s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine, kao i pojedinci iste starosti.

Anketirano je 2.800 domaćinstava i isto toliko pojedinaca, kao i 1.693 preduzeća sa 10 i više zaposlenih u različitim delatnostima.