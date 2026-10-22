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Završetak dva značajna elektroenergetska projekta – izgradnje nove trafostanice 110/10 kv Niš 6 i mešovitog voda 2x110 kV Niš 2 - Niš 6 – obeležen je danas na lokaciji novoizgrađene trafostanice, u prisustvu generalne direktorke Elektromreže Srbije Jelene Matejić, direktorke Elektrodistribucije Srbije Biljane Komnenić i gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića.

Realizacijom ovih investicija Elektrodistribucije Srbije (EDS) i Elektromreže Srbije (EMS AD) ukupne vrednosti 20 miliona evra, značajno je unapređena elektroenergetska infrastruktura Niša i stvoreni su uslovi za povećanje sigurnosti i pouzdanosti snabdevanja električnom energijom, kao i za dalji privredni i društveni razvoj grada i okoline.

Trafostanica 110/10 kV Niš 6, instalisane snage 2x31,5 MVA, izgrađena je na teritoriji gradske opštine Medijana. Vrednost te investicije Elektrodistribucije Srbije iznosi 6,4 miliona evra i puštanjem u rad TS Niš 6 povećani su kapaciteti distributivne mreže i prevaziđena ograničenja postojeće trafostanice „Ratko Pavlović“ 35/10 kV. Novi objekat obezbeđuje sigurnije napajanje centralnih delova Niša, uključujući područja gradskih opština Medijana i Crveni Krst, bolje uslove za priključenje novih korisnika i veću fleksibilnost u upravljanju mrežom.

V. d. direktora Elektrodistribucije Srbije Biljana Komnenić istakla je da trafostanica Niš 6 predstavlja važan korak u modernizaciji distributivne mreže na jugu Srbije.

trafostanica Niš Foto: EMS AD

„Puštanjem u rad trafostanice Niš 6 obezbeđujemo pouzdanije snabdevanje električnom energijom za građane, privredu i javne ustanove, uz istovremeno stvaranje uslova za nove investicije i razvoj grada. Ovaj projekat potvrđuje opredeljenje Elektrodistribucije Srbije da kontinuirano ulaže u modernizaciju elektroenergetske infrastrukture i unapređenje kvaliteta usluge za korisnike“, izjavila je Biljana Komnenić.

Istovremeno, Elektromreža Srbije je, za potrebe priključenja ove trafostanice, završila izgradnju mešovitog voda 2x110 kV Niš 2 - Niš 6, čime je obezbeđena neophodna infrastruktura za njeno povezivanje sa prenosnim sistemom Republike Srbije. Ukupna dužina trase novog mešovitog voda iznosi oko 7,2 kilometra, od čega je 5,8 kilometara izvedeno kao podzemni kablovski vod, dok nadzemni deo dalekovoda iznosi 1,4 kilometra. Vrednost investicije EMS AD iznosi 13,6 miliona evra.

Generalna direktorka EMS AD Jelena Matejić istakla je da završetak izgradnje mešovitog voda Niš 2 - Niš 6 predstavlja još jedan važan rezultat u kontinuiranom razvoju prenosnog sistema Srbije.

„Kada govorimo o razvoju elektroenergetske infrastrukture, važno je da investicije posmatramo kao deo jedinstvenog sistema. Upravo to pokazuje i današnji događaj. Elektromreža Srbije izgradila je novi mešoviti vod, kojim smo stvorili uslove da se trafostanica koju je izgradila Elektrodistribucija Srbije poveže sa prenosnim sistemom. Reč je o tehnički zahtevnom projektu, čijom realizacijom smo odgovorili na potrebe razvoja grada Niša. Nastavljamo da ulažemo u razvoj i modernizaciju prenosne mreže, kako bismo obezbedili da elektroenergetski sistem odgovori i na buduće potrebe građana, privrede i zelene tranzicije“, izjavila je Jelena Matejić.

„Veoma sam zadovoljan i zahvalan Elektrodistribuciji Srbije i Elektromreži Srbije što smo zajedničkim naporima uspešno realizovali ove projekte. Građani Niša imaće velike koristi od ovih investicija, jer bez energetske stabilnosti, pouzdanog napajanja i novih kapaciteta nema ni razvoja grada, posebno ako imamo u vidu intenzivnu izgradnju novih objekata na području Niša. Ukupno je uloženo gotovo 20 miliona evra u izgradnju nove trafostanice i mešovitog voda, čime je u samom srcu Niša izgrađena elektroenergetska infrastruktura kakvu ovaj deo grada do sada nije imao“, istakao je gradonačelnik Dragoslav Pavlović.

Završetak ova dva projekta potvrđuje značaj usklađenog planiranja i realizacije investicija u prenosnu i distributivnu elektroenergetsku mrežu. Zajedničkim delovanjem EMS AD i EDS-a obezbeđuju se uslovi za pouzdanije snabdevanje postojećih korisnika, kao i za buduće potrebe stanovništva i privrede.