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Kompanija Nestlé, globalni lider u industriji hrane i pića, objavila je rezultate poslovanja za prvih devet meseci 2026. godine.

Analizirajući poslovne rezultate, Filip Navratil, izvršni direktor kompanije Nestlé rekao je: „Dosledno sprovođenje naših poslovnih planova doprinosi snažnijem rastu. Realni unutrašnji rast (RIG) bio je pozitivan u svim geografskim zonama i globalnim poslovnim segmentima, a u trećem kvartalu dostigao je 2,8 odsto, čime je nastavljen trend poboljšanja rezultata iz prethodnih kvartala. Sporazum o prodaji našeg poslovanja u segmentu vitamina, minerala i dodataka ishrani namenjenih širokom tržištu predstavlja još jedan važan korak u usmeravanju našeg portfolija na oblasti u kojima imamo najveću konkurentsku prednost.”

Navratil je istakao da kompanija, uprkos izazovnim tržišnim okolnostima, ostaje usmerena na stvaranje dugoročne vrednosti, dosledno sprovođenje poslovne strategije i ostvarivanje održivog rasta.

Nestlé Srbija

Nestlé je u Srbiji nastavio da beleži dobre poslovne rezultate, uz aktivnosti posvećene potrošačima i podršci lokalnoj zajednici.

- U Srbiji smo u trećem kvartalu nastavili snažan rast od 17 odsto, prevashodno zahvaljujući kategorijama kafe, konditorskih proizvoda, hrane za kućne ljubimce i Nestlé professional HoReCa asortimanu. U ovom periodu obeležavamo i jednu važnu godišnjicu – pola veka postojanja C brenda, a u središtu ove kulinarske priče nalazi se Začin C, decenijama zvanični „Miljenik potrošača“, a o njegovom mestu u domaćim kuhinjama govori podatak da je samo tokom poslednje decenije proizvedeno više od 10 miliona kilograma ovog proizvoda. U prethodna tri meseca, naša zemlja se suočavala sa teškim trenucima zbog tragičnih požara širom Srbije i tada je bilo najvažnije da budemo tu jedni za druge. Zato posebnu zahvalnost dugujemo onim najhrabrijima – vatrogascima, volonterima i pripadnicima Crvenog krsta angažovanim u suzbijanju požara, kojima smo Nestlé proizvodima probali da barem malo olakšamo svakodnevicu i zahvalimo za herojstvo i posvećenost - rekla je Marjana Davidović, generalni direktor kompanije Nestlé za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

Prodaja na nivou Grupe

Rast poslovanja u trećem kvartalu predvodile su kategorije hrane za kućne ljubimce i prehrambenih proizvoda i grickalica, sa organskim rastom od 5,3 i 5 odsto. Kategorija kafe ostvarila je organski rast od 3,4 odsto, dok je kategorija flaširane vode i premijum napitaka zabeležila rast od 12,3 odsto.

Na tržištima u razvoju organski rast dostigao je 6,8 odsto, dok je na razvijenim tržištima iznosio 2,2 odsto. Elektronska trgovina nastavila je snažan rast od 15,3 odsto u trećem kvartalu, a njen udeo u ukupnoj prodaji Grupe od početka godine dostigao je 21,6 odsto.

Zona Evropa

U prvih devet meseci 2026. godine organski rast u Evropi iznosio je 2,2 odsto, uz realni unutrašnji rast od 0,7 odsto i rast cena od 1,5 odsto. Ukupna prodaja dostigla je 13,7 milijardi švajcarskih franaka.

U trećem kvartalu organski rast iznosio je 1,2 odsto, uz poboljšanje realnog unutrašnjeg rasta na 1 odsto. Najveći doprinos rezultatima dala je kategorija hrane za kućne ljubimce, dok su poboljšanja zabeležena i u kategorijama prehrambenih proizvoda i grickalica.

Poslovanje kompanije Nestlé u Rusiji

Nakon predsedničkog ukaza objavljenog u septembru 2026. godine, poslovanje kompanije Nestlé u Rusiji stavljeno je pod privremenu eksternu upravu. Kompanija ostaje zakonski vlasnik imovine, ali više nema kontrolu nad poslovanjem, zbog čega se rezultati iz Rusije od kraja septembra ne uključuju u konsolidovane finansijske izveštaje Grupe.

Poslovanje u Rusiji činilo je približno 2 odsto ukupne godišnje prodaje Grupe, dok je prestankom konsolidacije iz bilansa isključena neto imovina vredna oko 1,6 milijardi švajcarskih franaka. Ova promena nije uticala na rezultate prodaje u prvih devet meseci 2026. godine.

Prognoza za 2026. godinu

Kompanija Nestlé zadržala je prognoze za 2026. godinu. Očekuje se organski rast prodaje u rasponu od 3 do 4 odsto, uz ubrzanje realnog unutrašnjeg rasta u odnosu na prethodnu godinu. Predviđa se i poboljšanje osnovne operativne profitne marže u poređenju sa 2025. godinom, dok se očekuje da slobodni novčani tok premaši devet milijardi švajcarskih franaka.