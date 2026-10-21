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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjenja Srbija i kandidat za premijera na izborima u nedelju 25. oktobra, putuje na predizborni skup SNS u Niš. Tokom putovanja on se obratio građanima i otkrio:

- Krenuli smo u izgradnju brze pruge Beograd-Niš, a uskoro kreću i radovi na ovom drugom delu, dakle, od Velike Plane do Paraćina i na trećem delu, to je Đunis Stalać, od Paraćina do Trupala - rekao je Vučić i naglasio:

- Dakle, imaćemo brzi voz od Niša do Subotice, a već smo uradili i rekonstruisali prugu od Niša do Brestovca i krenuli u izgradnju pruge od 120 km/h na deonici Niš-Dimitrovgrad, tako da ćemo i vozom moći lako i brzo da stižemo, kako do Sofije, tako i do Istanbula.

To je samo deo važnih stvari koje smo napravili. Imaćemo i brzi voz od Niša do Subotice, a gradimo i 120 km pruge Niš - Dimitrovgrad pa ćemo brzo stizati i do Sofije i do Istanbula - rekao je Aleksandar Vučić.

 Biznis Kurir

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