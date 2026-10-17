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Republički geodetski zavod predstavio je novu unapređenu mobilnu aplikaciju „GeoSrbija“, koja građanima omogućava brz i jednostavan pristup katastarskim i drugim geoprostornim podacima, informacijama o nepokretnostima, vlasništvu i lokacijama, kao i brojnim drugim važnim informacijama o prostoru – sve na jednom mestu.

Najveća novina je mogućnost personalizacije aplikacije prema potrebama korisnika. Građani sada mogu da pristupe javno dostupnim katastarskim podacima, pregledaju podatke iz više od 30 tematskih oblasti, sačuvaju omiljene lokacije od interesa i koriste istoriju pretrage. Prijava na aplikaciju je moguća putem naloga GeoSrbija ili naloga eUprava.

Više ne morate da čekate u redovima da biste došli do informacija koje vas zanimaju.

Ono što je najvažnije — omogućeno vam je preuzimanje dokumenata bez plaćanja taksi.

V. d. direktora RGZ-a Dalibor Babić ističe da je cilj modernizacije da se građanima obezbedi jednostavan i neposredan pristup važnim informacijama, bez dodatnih troškova, u skladu sa datim obećanjima, uz kontinuirano unapređenje kvaliteta javnih usluga.

Nova aplikacija dostupna je od 16. oktobra 2026. godine, potpuno besplatno putem Google Playa, dok se uskoro očekuje i njena dostupnost za korisnike Apple uređaja putem App Store-a.