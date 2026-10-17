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Svetski finansijski časopis "Global Finance" danas je u Bangkoku dodelio nagradu guverneru Jorgovanki Tabaković za ocenu A–, jednu od najviših ocena u okviru izveštaja Ocena rada guvernera centralnih banaka u 2026. godini (Central Banker Report Cards 2026).

Ceremonija je održana tokom godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, saopšteno je iz Narodne banke Srbije.

"Global Finance" je 8. septembra objavio imena guvernera centralnih banaka koji su dobili najviše ocene, A+, A ili A–.

Tabaković je navela da to priznanje pripada Narodnoj banci Srbije i onima koji svojim znanjem, odgovornošću i posvećenošću čuvaju stabilnost.

"Posebno je važno što se dodeljuje na skupu na kojem se okupljaju centralne banke iz celog sveta i prema merilima koja važe jednako za sve. Iza ove ocene stoje inflacija u granicama cilja, relativna stabilnost kursa dinara prema evru, rekordne devizne rezerve i otpornost bankarskog sektora, koju smo obezbedili i očuvali. Ali, stabilnost nije datost i zbog toga nastavljamo, svakog dana, da se za nju borimo", rekla je Tabaković.

Govoreći o ovogodišnjim dobitnicima najviših ocena, osnivač i glavni i odgovorni urednik časopisa Džozef Điraputo istakao je da su Guverneri centralnih banaka suočeni sa složenim zadatkom uspostavljanja ravnoteže.

"Moraju da odgovore na uporne inflatorne pritiske, neizvesne izglede privrednog rasta i ekonomske uslove koji se brzo menjaju, a da istovremeno očuvaju poverenje tržišta i javnosti. Guverneri centralnih banaka koji su dobili ocene iz grupe A jesu lideri koji su pokazali disciplinu, nezavisnost i dobro rasuđivanje potrebne da obezbede stabilnost, istovremeno usmeravajući svoje ekonomije kroz uvek nepredvidivo globalno okruženje”, istakao je Điraputo.

Ocene u izveštaju Central Banker Report Cards dodeljuju se na skali od A+ do F na osnovu rezultata u kontroli inflacije, ostvarivanju ciljeva privrednog rasta, stabilnosti valute, upravljanju kamatnim stopama i političkoj nezavisnosti.

Global Finance je osnovan 1987. godine kao mesečni finansijski magazin.

Izveštaj o oceni rada guvernera centralnih banaka objavljuje od 1994. godine.

Njime ocenjuje guvernere centralnih banaka iz gotovo 100 zemalja, teritorija i oblasti, kao i vodećih regionalnih centralnih banaka.

Kompletna lista ocena objavljena je u oktobarskom štampanom i digitalnom izdanju časopisa "Global Finance".