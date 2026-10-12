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Kompanija „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd i Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede (HORES) potpisali su danas Sporazum o institucionalnom partnerstvu, sa ciljem zajedničke pripreme hotelsko-ugostiteljskog sektora za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd. Sporazum su, u okviru Drugog kongresa hotelijera i restoratera Srbije „Igra za ugostiteljstvo 2.0“, potpisali direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Danilo Jerinić i direktor HORES-a Georgi Genov.

Partnerstvo obuhvata koordinaciju smeštajnih kapaciteta, unapređenje kvaliteta usluga, razvoj digitalnih alata za direktne rezervacije, stručno usavršavanje zaposlenih i zajedničku promociju Srbije kao turističke destinacije. Cilj je da ugostiteljski sektor što spremnije dočeka posetioce iz celog sveta, ali i da rezultati saradnje doprinesu njegovom dugoročnom razvoju.

Hotelijeri partneri od početka

Direktor kompanije „EXPO 2027” d.o.o. Danilo Jerinić istakao je da današnji sporazum formalizuje saradnju koja sa hotelsko-ugostiteljskim sektorom traje već dve godine.

Ekspo 2027 HORES Foto: Dragan Kujundžić

„Za nas su hotelijeri i HORES od samog početka partneri u ovom projektu. Današnjim sporazumom uspostavljamo okvir da zajedno planiramo smeštajne kapacitete, unapređujemo usluge, razvijamo digitalne alate i ulažemo u usavršavanje zaposlenih“, poručio je Jerinić.

On je naglasio da je jedan od najvažnijih ciljeva partnerstva dugoročni razvoj domaćeg ugostiteljstva, kako bi rezultati zajedničkih aktivnosti bili vidljivi i nakon završetka izložbe.

„Želimo da posle Ekspa ostanu obučeni ljudi, efikasnije poslovanje i jača pozicija srpskog ugostiteljstva. Pred nama je prilika da postavimo više standarde u celoj industriji i izgradimo partnerstva koja će trajati i u narednoj deceniji“, istakao je Jerinić.

On je naglasio da je za Ekspo 2027 do sada potvrđeno učešće više od 140 međunarodnih učesnika, čime je premašen dosadašnji rekord specijalizovanih izložbi od 117 učesnika, postavljen u Astani 2017. godine. Dodao je da je za volonterski program već prijavljeno skoro 16.500 kandidata, od planiranih 20.000.

Povezivanje sa Ekspom

„Nadam se da ćemo rekorde obarati i po broju gostiju i da ćemo zajedno ostvariti istorijsku godinu za naše hotele i ugostiteljske kompanije. Želimo da povežemo goste koji već dolaze u Beograd sa Ekspom, ali i da posetiocima koji dolaze zbog izložbe predstavimo smeštajnu i turističku ponudu Srbije. Zato nam je potrebna suštinska koordinacija i pozivam sve hotelijere da nam se obrate, jer u nama imaju partnere otvorene za saradnju“, istakao je Jerinić.

Direktor HORES-a Georgi Genov naglasio je da je hotelsko-ugostiteljski sektor spreman da odgovori na povećan broj gostiju tokom Ekspa 2027, kao i da će posebna pažnja biti posvećena pripremi zaposlenih i kvalitetu usluga.

„Naš zadatak je da pripremimo hotele i zaposlene kako bismo što spremnije dočekali veliki broj gostiju koji će posetiti Srbiju tokom Ekspa 2027. Smeštajnih kapaciteta ima dovoljno, a sada je važno da se usmerimo na unapređenje kvaliteta usluga i dobru koordinaciju svih učesnika. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom pokazati da Srbija može da bude odličan domaćin ovako velikog međunarodnog događaja“, rekao je Genov.

Da vide celu Srbiju

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović istakla je da Ekspo 2027 predstavlja priliku da se međunarodnim posetiocima, pored Beograda, predstave i brojne druge turističke destinacije širom zemlje.

Ekspo 2027 HORES Foto: Dragan Kujundžić

„Naš glavni cilj je da gostima koji dođu povodom Ekspa pokažemo celu Srbiju, pružimo im što više razloga da ostanu duže, posete različite destinacije i ponovo se vrate. Turisti danas traže nova iskustva, kvalitetne sadržaje i autentične doživljaje. Zato već radimo sa lokalnim turističkim organizacijama kako bismo pripremili destinacije i iskoristili ovu priliku za dugoročni rast turizma“, rekla je Labović.