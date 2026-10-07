Za svega 10 minuta, korisnik kroz Yettel Bank aplikaciju samostalno prolazi sve korake potrebne za otvaranje računa – unosi svoje kontakt podatke i verifikuje ih, fotografiše lični dokument, potvrđuje identitet digitalnom verifikacijom lica, bira paket i elektronski potpisuje ugovor. Po završetku procesa, račun je odmah dostupan, zajedno sa instant karticom koja omogućava korisniku da istog trenutka obavlja svakodnevne transakcije, bez čekanja na fizičku karticu.

Yettel Bank je prva banka u Srbiji i jedna od prvih u ovom delu Evrope koja je omogućila građanima da tekući račun otvore potpuno samostalno , koristeći samo mobilni telefon. Odlazak u poslovnicu, čekanje u redovima, zakazivanje termina, video-poziv ili razgovor sa zaposlenim više nisu deo procesa - korisnik od prvog do poslednjeg koraka sve završava sam.

„Banka treba da bude dostupna uvek kada je potrebna korisniku, bilo kad i bilo gde. Danas smo napravili najznačajniji korak ka ispunjenju te misije: prvi u Srbiji omogućili smo da korisnik, kada god poželi, otvori račun samo uz pomoć mobilne aplikacije, za svega nekoliko minuta“ rekao je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank. Bogdanović odgovorno tvrdi da potpuno digitalno otvaranje računa donosi i viši nivo bezbednosti, baš kao što je plaćanje telefonom danas sigurnije od plaćanja plastičnom karticom, i dodaje: „Tehnologija nam daje mogućnost da menjamo bankarstvo, ali sama nije dovoljna. Potreban je regulator koji razume budućnost. Narodna banka Srbije godinama stvara upravo takvo okruženje, u kojem banke imaju prostor da inoviraju uz najviše standarde sigurnosti i zaštite korisnika. Bez takve podrške regulatora, iskoraci poput ovog ne bi bili mogući.“

Novi proces otvaranja računa oslanja se na Liveness mehanizam, najsavremenije rešenje za digitalnu potvrdu identiteta koje je Yettel Bank uvela još 2024. godine. Njegova dosadašnja primena potvrdila je najviši nivo pouzdanosti i sigurnosti u proveri identiteta korisnika. Putem kamere telefona, tehnologija u realnom vremenu potvrđuje da je ispred uređaja stvarna osoba i proverava njen identitet, čime dodatno štiti proces od pokušaja zloupotrebe. Na taj način, korak koji je ranije zahtevao fizičko prisustvo ili razgovor sa zaposlenim sada korisnik može da završi sam, direktno sa svog telefona.

Uvođenjem potpuno samostalnog otvaranja računa, Yettel Bank još jednom redefiniše pravo digitalno bankarstvo u Srbiji. Korisnici sada mogu da otvore račun, upravljaju njime i obavljaju gotovo sve svakodnevne bankarske poslove onlajn – samostalno, jednostavno i bezbedno.