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Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o navodnom iseljenju studenata iz Studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja Specijalizovane izložbe EKSPO 2027, obaveštavamo medije i zainteresovanu javnost o sledećem:

  • Ne radi se o iseljenju studenata iz Studentskog grada, već o privremenom premeštanju dela studenata iz krila F Doma II.Studentski grad raspolaže sa blizu 4.500 mesta, dok se u krilu F nalazi manje od 10 odsto ukupnih smeštajnih kapaciteta.
  • U navedenom krilu planiran je smeštaj 445 volontera koji će tokom trajanja izložbe EKSPO 2027 biti angažovani na organizaciji i realizaciji ovog velikog međunarodnog događaja.
  • Svi studenti koji budu privremeno premešteni iz krila F dobiće smeštaj u okviru kapaciteta Studentskog centra "Beograd" pod istim uslovima koje trenutno imaju u Studentskom gradu.
  • Obezbeđivanje smeštaja za volontere u studentskim domovima predstavlja uobičajenu praksu prilikom organizacije velikih međunarodnih događaja, a ta praksa je na identičan način primenjena i prilikom organizacije Univerzijade 2009. godine.
  • Za potrebe smeštaja volontera tokom izložbe EKSPO 2027, krilo F biće u potpunosti renovirano i modernizovano. Nakon završetka izložbe, obnovljene kapacitete nastaviće da koriste studenti, čime će unapređeni smeštajni uslovi ostati jedno od trajnih nasleđa EKSPO 2027 za buduće generacije studenata.
  • Prema dosadašnjim iskustvima, do planiranog termina premeštanja, 16. aprila 2027. godine, značajan broj sadašnjih stanara krila F završiće studije i napustiti dom, zbog čega neće biti potrebno premeštanje ukupnog broja studenata koji danas koriste ovaj deo objekta.

EKSPO 2027 predstavlja najveći međunarodni događaj koji je Srbija ikada organizovala i priliku da se značajno unapredi studentska infrastruktura. Nijedan student neće ostati bez smeštaja, a investicije koje će biti realizovane ostaće trajna korist generacijama studenata koje dolaze.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju, završavaju u saopštenju. 

Kurir.rs

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