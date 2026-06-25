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Grad Loznica kao i prethodnih petnaestak godina i ove daje odgovarajuće finansijske podsticaje vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Umesto uobičajena tri, od danas je raspisano pet konkursa koji traju do utroška predviđenog novca, ili do 1. decembra.

Prema rečima Jovana Miladinovića, načelnika gradskog Odeljenja za privredu, ukupno je za pet konkursa u gradskoj kasi odvojeno 38 miliona dinara, a za sve konkurse osnovni preduslov jeste da je poljoprivredno gazdinstvo registrovano.

Kao i ranije raspisani su konkursi za dodelu subvencija za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, sadnica voća, staklenika, plastenika, protivgradnih i mreža za senčenje, sistema za navodnjavanje, opreme u pčelarstvu; za reproduktivni materijal – veštačko osemenjavanje, kao i osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, a prvi put subvencije za preradne kapacitete voća, povrća i grožđa, i navodnjavanje, odnosno bušenje bunara na teritoriji grada Loznice.

Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Najveći iznos od 29 miliona dinara, subvencionišemo za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Tu je uvek najveće interesovanje i do sada nijednom ovaj konkurs nije sačekao 1. decembar, nego je novac utrošen pre roka. Za regresiranje veštačkog osemenjavanja izdvojeno je milion i po, a osiguranju životinja, useva, plodova i rasadnika, milion dinara. Što se tiče novih konkursa subvencije za preradne kapacitete voća, povrća i grožđa odvojeno je milion i po dinara kako bi se omogućilo gazdinstvima da dođu do poluproizvoda, ili finalnog proizvoda koji je moguće plasirati na tržište. Pet miliona predviđeno je za bušenje bunara, za navodnjavanje poljoprivrednih gazdinstava, a osnovno pravilo jeste da parcele na kojima će biti moraju biti u upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava i površine do jednog hektara – objašnjava Miladinović.

Osim ove podrške grad je izdvojio 4,5 miliona za nabavku protivgradnih raketa i 19 miliona kroz dezinsekciju, deratizaciju i ostale mere, tako da je, sa novcem za pet konkursa, to nešto više od 61 milion dinara. Inače, na području grada Loznice nalazi se malo više od 4.700 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava.