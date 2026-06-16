Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas Botaničku baštu „Jevremovac“, i uverila se da je postavljanjem nove LED rasvete unapređen sistem osvetljenja simbola Beograda i jednog od najznačajnijih zaštićenih prirodnih dobara u Srbiji.

Pavkov je istakla da prilikom izvođenja radova nije degradirana nijedna površina niti deo Botaničke bašte, a uvođenjem nove rasvete uspostavljen je energetski efikasniji sistem koji obezbeđuje manju potrošnju električne energije, veću bezbednost posetilaca i očuvanje prirodnih vrednosti u urbanoj zoni.

„Danas sam, zajedno sa predsednikom Opštine Stari Grad Radoslavom Marjanovićem i upravnikom Botaničke bašte „Jevremovac“ Miloradom Vujičićem obišla ovu jedinstvenu zelenu oazu u srcu Beograda. Moram da pohvalim Opštinu Stari Grad, Botaničku baštu 'Jevremovac' i kompletan tim koji poslednjih pet-šest godina radi na unapređenju jednog od najlepših delova ovog kraja Srbije, po pitanju očuvanja prirodnih vrednosti u urbanoj zoni. Sprovedeno je ono što su građani, posetioci i istraživači tražili - rasveta je sada funkcionalna u punom kapacitetu, i možemo da budemo ponosni što imamo ovakvu prirodnu oazu u srcu glavnog grada.“, rekla je Pavkov.

1/5 Vidi galeriju Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je Botaničku baštu „Jevremovac“ Foto: Ognjen Mladenović

Ministarka je naglasila da je samo u poslednjih osam godina skoro tri puta povećan broj vrsta koje se nalaze u Botaničkoj bašti u Beogradu, a to je, kako je navela, dokaz da vizija Josifa Pančića i danas živi.

„Uverena sam da bi on danas bio ponosan, jer njegovo nasleđe i legat žive i funkcionišu u punom kapacitetu. To je ujedno i potvrda opredeljenja, vizije i misije države da kroz konkretne aktivnosti čuva prirodu, ali i naše kulturno, istorijsko i tradicionalno nasleđe.