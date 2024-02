DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI NE TREBA DA BUDU ANONIMNI: Za njih treba svi da znamo jer zaslužuju naše poštovanje

Svetska zdravstvena organizacija promoviše principe dobrovoljnog davanja krvi kroz principe dobrovoljnosti, besplatnosti i anonimnosti.

Dobrovoljno - zato što to ljudi žele da pomognu, besplatno jer se ne dobija novac za dobrovoljno davanje krvi. Ali, zašto anonimno?

Poznato je da narod kad pomaže, voli da zna kome je pomogao, to je krajnje ljudski. U oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, to je malo drugačije. Princip anonimnosti ne znači da su dobrovoljni davaoci krvi anonimni, već da se davalac i primalac krvi ne poznaju, pre svega zbog mogućih zloupotreba.

Humano je dati krv za nepoznatu osobu

Princip anonimnosti je važan iz više razloga. U situacijama kada je život ugrožen, ne može se čekati satima na organizovanje ljudi koji bi u tom trenutku dali krv za nekog poznatog, potom za transport i obradu krvi i sve one međukorake koji su potrebni da bi krv stigla u bolnicu i bila spremna da se obavi transfuzija, već krv mora biti spremna za primenu i pre nego što pacijent kome je potrebna bude u takvoj situaciji. To znači da je neko već dao krv za nekog nepoznatog i da je bilo dovoljno vremena da se ona transportuje, testira, obradi i dalje distribuira do bolnica da bi bila spremna za pacijenta, što traje više sati.

Krv može dati samo potpuno zdrava osoba

Krv može dati samo osoba koja je u trenutku davanja krvi potpuno zdrava i koja ne prikriva svoje zdravstveno stanje od lekara u trenutku kada nudi svoju krv. Zbog potrebe da pomogne jer poznaje osobu kojoj će biti primenjena krv, osoba može prikriti svoje pravo zdravstveno stanje i time potencijalno naštetiti sebi ali i primaocu. A davalac krvi je prva karika u lancu bezbedne krvi.

Dobrovoljni davaoci krvi ne treba da budu anonimni, za davaoce krvi treba svi da znamo jer zaslužuju naše poštovanje.

Budite davalac krvi, akcije naredne nedelje su na ovim lokacijama.