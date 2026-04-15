U trenutku dubokih industrijskih promena u Evropi, Beograd će 21. i 22. aprila 2026. godine biti mesto susreta ključnih aktera iz oblasti tehnologije, ekonomije i politike. Povodom 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje, Nemačko-srpska privredna komora ne obeležava samo jubilej, već otvara novu fazu partnerstva u kojoj inovacije, digitalizacija i veštačka inteligencija postaju centralni pokretači razvoja. Svečani prijem 21. aprila simbolično obeležava četvrt veka rasta i poverenja, dok se strateški fokus događaja ogleda u drugom danu – Prvom nemačko-srpskom forumu o tehnologiji i inovacijama „Connecting Minds. Engineering Tomorrow“, koji se održava u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

„Dvostruki jubilej koji ove godine obeležavamo - 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje i 10 godina postojanja Nemačko-srpske privredne komore - nije samo vremenska odrednica, već jasan pokazatelj kontinuiteta, poverenja i razvoja jednog odnosa koji je tokom godina postao sistemski relevantan za obe ekonomije. U prethodnih četvrt veka, saradnja između Srbije i Nemačke evoluirala je od investicionog prisustva ka duboko integrisanom ekonomskom partnerstvu, dok je Komora u protekloj deceniji izgradila ulogu platforme koja tu saradnju strukturira, povezuje i razvija. Ovaj jubilej vidimo kao tačku prelaza - iz faze rasta u fazu zajedničkog oblikovanja budućih industrijskih i tehnoloških pravaca, u kojoj znanje, inovacije i sposobnost adaptacije postaju ključni elementi konkurentnosti.“ izjavio je Filip Simović, Predsednik Nemačko srpske privredne komore.

Forum okuplja predstavnike vodećih globalnih kompanija i institucija, uključujući SAP, Microsoft, Siemens, Deutsche Bahn, Fraunhofer i druge, kao i relevantne domaće kompanije, čime se otvara prostor za konkretne poslovne i istraživačke inicijative. U fokusu su transformacija poslovnih modela kroz veštačku inteligenciju, digitalna transformacija, pametni gradovi i razvoj inovacionih ekosistema. Kroz keynote izlaganja, panele i interaktivne formate, cilj je da se događaj pozicionira kao platforma za konkretne rezultate, a ne samo razmenu ideja.

Ovaj dvodnevni događaj potvrđuje pomak u bilateralnim odnosima – od investicija i trgovine ka zajedničkom oblikovanju tehnološke budućnosti. Beograd se time dodatno pozicionira kao relevantna tačka susreta nemačke industrijske ekspertize i inovacionog potencijala regiona. Dvadest pet godina saradnje predstavlja stabilan temelj, ali i poziv na ambiciozniji iskorak – kroz partnerstva koja će tehnološke promene pretvoriti u održiv ekonomski rast. Više informacija, agendu događaja, kao i prijavu koja obezbeđuje Vaše prisustvo na ovom prestižnom skupu možete pronaći na linku Prvi nemacko-srpski tehnolosko-inovacioni forum. Kompanija WMG (Wireless Media Group), lider u oblastima digitalne transformacije i medija, je zvanični partner oba događaja.