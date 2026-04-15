IAB Serbia je otvorio prijave za deveto izdanje MIXX Awards, a agencije, brendovi i izdavači mogu prijaviti svoje radove do 27. aprila2026. MIXX je jedina nagrada koja se dodeljuje isključivo digitalnim projektima i kampanjama po licenci evropskog IAB-a.

Pod sloganom "It matters", ovogodišnje takmičenje traži digitalne projekte koji su se izdvojili na svim nivoima i ostvarili izuzetne rezultate. U odnosu na prošlu godinu Novi pravilnik donosi par novih promena, pa organizatori pozivaju sve zainteresovane da ga detaljno prouče pre podnošenja prijave.

Još jedna novina odnosi se na uvođenje novog tela - Savet MIXX-a koji predstavlja savetodavno telo koje učestvuje u formiranju žirija, daje mišljenje o kategorijama, pravilniku i ključnim aspektima takmičenja, kako bi proces bio jasan, relevantan i u skladu sa standardima industrije. Savet MIXX-a doprinosi fer i transparentnom procesu, prati usklađenost takmičenja sa stanjem na tržištu i podržava dalje unapređivanje i reputaciju. Mandat Saveta je dve godine. Savet MIXX-a broji pet članova i čine ga: Ana Marković, WMG Product & Services, Marija Joksimović, Publicis Media, Ivan Živković, Pionir Communicationsi, Miloš Skokić, Žiška i Una Barišić, IAB Serbia.