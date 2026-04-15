Otvorene prijave za MIXX Awards 2026
IAB Serbia je otvorio prijave za deveto izdanje MIXX Awards, a agencije, brendovi i izdavači mogu prijaviti svoje radove do 27. aprila2026. MIXX je jedina nagrada koja se dodeljuje isključivo digitalnim projektima i kampanjama po licenci evropskog IAB-a.
Pod sloganom "It matters", ovogodišnje takmičenje traži digitalne projekte koji su se izdvojili na svim nivoima i ostvarili izuzetne rezultate. U odnosu na prošlu godinu Novi pravilnik donosi par novih promena, pa organizatori pozivaju sve zainteresovane da ga detaljno prouče pre podnošenja prijave.
Još jedna novina odnosi se na uvođenje novog tela - Savet MIXX-a koji predstavlja savetodavno telo koje učestvuje u formiranju žirija, daje mišljenje o kategorijama, pravilniku i ključnim aspektima takmičenja, kako bi proces bio jasan, relevantan i u skladu sa standardima industrije. Savet MIXX-a doprinosi fer i transparentnom procesu, prati usklađenost takmičenja sa stanjem na tržištu i podržava dalje unapređivanje i reputaciju. Mandat Saveta je dve godine. Savet MIXX-a broji pet članova i čine ga: Ana Marković, WMG Product & Services, Marija Joksimović, Publicis Media, Ivan Živković, Pionir Communicationsi, Miloš Skokić, Žiška i Una Barišić, IAB Serbia.
Učesnici treba da obrate posebnu pažnju na sistem ocenjivanja koji je strukturiran kroz četiri ključna segmenta – strategiju, egzekuciju, kreativnost i rezultate, pri čemu svaki segment nosi po 25% ukupne ocene. Stručni žiri garantovaće objektivnu procenu svih prijavljenih radova. Svaka prijava zahteva i obrazloženje.
Takmičari mogu prijaviti svoje projekte u 12 različitih kategorija koje pokrivaju širok spektar digitalnog marketinga a to su: Branded Content, Performance Marketing, Influencer Marketing, Social Media (Always on), Social Media Campaign, Long Form Video, TikTok, E-Commerce, Advanced Creative / Tech Use of AI, Effective Use of Data, Brand Awareness Campaign, Corporate Social Responsibility i, naravno, Grand Prix, najprestižnija nagrada za koju se takmiče pobednici svih kategorija.
Prijave se vrše isključivo kroz online platformu na sajtu mixx.rs.
Dodela MIXX nagrada je 5. juna, u okviru konferencije Digital Day koja se ove godine održava 4. i 5. juna pod sloganom „All That Matters”.