U okviru Kopaonik Business Foruma, Švajcarsko-srpska trgovinska komora organizovala je prijem „Swiss Way“, koji je okupio predstavnike švajcarskih kompanija, diplomatskog kora i poslovne zajednice.

Događaj je protekao u znaku obeležavanja 110 godina švajcarsko-srpskih diplomatskih odnosa.

Ambasadorka Švajcarske u Srbiji, Nj. E. Anne Lugon-Moulin, istakla je da su ekonomske veze između Srbije i Švajcarske izuzetno snažne i da se ogledaju u prisustvu više od 600 švajcarskih kompanija koje posluju na srpskom tržištu. „2026. godina ne obeležava samo 110 godina švajcarsko-srpskih diplomatskih odnosa, već i tri velika jubileja švajcarskih kompanija. Posebno mi je zadovoljstvo što zajedno sa Švajcarsko-srpskom trgovinskom komorom obeležavamo ove važne trenutke upravo na Kopaonik Business Forumu“, poručila je ambasadorka Nj. E. Anne Lugon-Moulin.

Foto: Mitar Mitrović

Ana Govedarica, predsednica Upravnog odbora Komore, istakla je značaj dugoročnog prisustva i partnerstva u oblasti zdravstvaa. „Švajcarsko-srpska trgovinska komora je jedna od najmlađih na ovim prostorima, ali njena važnost iz dana u dan sve više raste, pogotovo u svetlu vremena koja dolaze. Posebno smo ponosni što ove godine obeležavamo veliki jubilej – 110 godina diplomatskih odnosa između Švajcarske i Srbije. Iako živimo u 21. veku gde nam tehnologija donosi brze promene, smatram da poslovanje ne sme biti ad hoc, već se moramo osloniti na pravo liderstvo i strateško planiranje. Naš glavni cilj je da, kao komora, aktivno pomognemo privredi Srbije, ali i da sve one dobre prakse i kvalitet iz Švajcarske uspešno prenesemo i sprovedemo ovde kod nas”, rekla je Govedarica.

Foto: Mitar Mitrović

Izvršna direktorka Švajcarsko-srpske trgovinske komore, Jelena Sadler, istakla je da Komora ulazi u novu fazu jačanja poslovnih veza između dve zemlje.

Foto: Mitar Mitrović